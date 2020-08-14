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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Ведомости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.

«Из Польши с ненавистью. Призыв абсурден, но он показывает рефлекс антироссийских европейских элит, которые обвиняют во всем Россию под любым предлогом или вообще без предлога. Подобных ему ненавистников России в Польше немало. К сожалению, в некоторых странах ЕС к ним прислушиваются», — написал Пушков в Twitter.

Этот призыв не будет поддержан большинством в ЕС, предположил он. «Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию», — добавил сенатор.

Ранее по теме: В Польше предложили ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Ранее Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио заявил, что санкции из-за событий в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после выборов президента, следует ввести в отношении России. Если нейтрализовать роль «российского вмешательства», то белорусы сами справятся со строительством демократии, отметил он.

После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных