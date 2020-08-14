Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли.