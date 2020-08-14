Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
«Из Польши с ненавистью. Призыв абсурден, но он показывает рефлекс антироссийских европейских элит, которые обвиняют во всем Россию под любым предлогом или вообще без предлога. Подобных ему ненавистников России в Польше немало. К сожалению, в некоторых странах ЕС к ним прислушиваются», — написал Пушков в Twitter.
Этот призыв не будет поддержан большинством в ЕС, предположил он. «Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию», — добавил сенатор.
Ранее Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио заявил, что санкции из-за событий в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после выборов президента, следует ввести в отношении России. Если нейтрализовать роль «российского вмешательства», то белорусы сами справятся со строительством демократии, отметил он.
После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли.