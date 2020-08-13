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В Польше предложили ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

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Санкции из-за событий в Белоруссии, где продолжаются акции протеста после выборов президента, следует ввести в отношении России, передают «РИА Новости» заявление депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, которое он озвучил в эфире Польского радио.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», – цитирует издание депутата.

По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии недостаточно жесткая. «Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», – отметил Яцек Сариуш-Вольский.

Ранее по теме: Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Люди вышли на улицы после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. Протестующие требуют пересмотреть результаты голосования. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек, минздрав республики сообщал о более сотни пострадавших, один человек погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных