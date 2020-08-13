В Польше предложили ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии недостаточно жесткая. «Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», – отметил Яцек Сариуш-Вольский.