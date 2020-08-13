В Польше предложили ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», – цитирует издание депутата.
По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии недостаточно жесткая. «Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», – отметил Яцек Сариуш-Вольский.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Люди вышли на улицы после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. Протестующие требуют пересмотреть результаты голосования. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек, минздрав республики сообщал о более сотни пострадавших, один человек погиб.