Помпео допустил введение санкций против Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпеоне не исключил введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.
«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал госсекретарь. Сами выборы Помпео назвал «несвободными и несправедливыми».
По предварительным данным, которые 10 августа обнародовал ЦИК, на прошедших 9 августа выборах действующий президент Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,09%. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 августа в стране ежедневно проходят массовые протесты, люди выходят на улицу с требованием пересмотра результатов голосования.
11 августа председатель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными». В свою очередь Минск посоветовал Евросоюзу провести взвешенный анализ событий в Белоруссии, пообещав предоставить «конкретные неопровержимые факты», в том числе касательно «зарубежного вмешательства» в дела страны.