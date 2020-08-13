Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал госсекретарь. Сами выборы Помпео назвал «несвободными и несправедливыми».