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Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

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Госсекретарь США Майк Помпеоне не исключил введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране. Об этом говорится в интервью, опубликованным американским госдепартаментом.

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал госсекретарь. Сами выборы Помпео назвал «несвободными и несправедливыми».

По предварительным данным, которые 10 августа обнародовал ЦИК, на прошедших 9 августа выборах действующий президент Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,09%. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 августа в стране ежедневно проходят массовые протесты, люди выходят на улицу с требованием пересмотра результатов голосования.

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11 августа председатель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными». В свою очередь Минск посоветовал Евросоюзу провести взвешенный анализ событий в Белоруссии, пообещав предоставить «конкретные неопровержимые факты», в том числе касательно «зарубежного вмешательства» в дела страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных