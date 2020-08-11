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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

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Минск посоветовал Евросоюзу провести взвешенный анализ событий в Белоруссии, пообещав предоставить «конкретные неопровержимые факты», в том числе касательно «зарубежного вмешательства» в дела страны, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов», — заявили в белорусском МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также призвали Евросоюз не делать поспешных выводов относительно происходящего в стране.

«Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе», — добавили в министерстве.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».

Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день — еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.

Ранее по теме: ЕС пригрозил руководству Белоруссии санкциями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных