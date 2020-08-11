МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Минск посоветовал Евросоюзу провести взвешенный анализ событий в Белоруссии, пообещав предоставить «конкретные неопровержимые факты», в том числе касательно «зарубежного вмешательства» в дела страны, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
«Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов», — заявили в белорусском МИД.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве также призвали Евросоюз не делать поспешных выводов относительно происходящего в стране.
«Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе», — добавили в министерстве.
Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день — еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.