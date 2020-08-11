МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

«Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов», — заявили в белорусском МИД.