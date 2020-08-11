ЕС пригрозил руководству Белоруссии санкциями
Европейский союз будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих, сообщается в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«Мы будем изучать действия властей Белоруссии, принятые в рамках сложившейся ситуации, и проведем тщательный анализ отношений между ЕС и Белоруссией. Это может означать, помимо прочего, введение мер против тех, кто несет ответственность за продемонстрированное насилие, необоснованные задержания и фальсификацию результатов выборов», – указано в заявлении.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии «ни свободными, ни честными». Также он потребовал от властей Белоруссии освободить всех задержанных в ходе протестов.
«Мы призываем власти Белоруссии немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», – добавил он.
Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день – еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.