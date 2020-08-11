ЕС пригрозил руководству Белоруссии санкциями

«Мы будем изучать действия властей Белоруссии, принятые в рамках сложившейся ситуации, и проведем тщательный анализ отношений между ЕС и Белоруссией. Это может означать, помимо прочего, введение мер против тех, кто несет ответственность за продемонстрированное насилие, необоснованные задержания и фальсификацию результатов выборов», – указано в заявлении.