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ЕС пригрозил руководству Белоруссии санкциями

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Европейский союз будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих, сообщается в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Мы будем изучать действия властей Белоруссии, принятые в рамках сложившейся ситуации, и проведем тщательный анализ отношений между ЕС и Белоруссией. Это может означать, помимо прочего, введение мер против тех, кто несет ответственность за продемонстрированное насилие, необоснованные задержания и фальсификацию результатов выборов», – указано в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии «ни свободными, ни честными». Также он потребовал от властей Белоруссии освободить всех задержанных в ходе протестов.

«Мы призываем власти Белоруссии немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», – добавил он.

Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день – еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.

Ранее по теме: В Белоруссии за сутки задержали более 2000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных