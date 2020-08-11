В Белоруссии за сутки задержали более 2000 человек

Протесты проходили в Бресте, Могилеве, Минске и Новополоцке. При этом в двух последних городах, как уточняет ведомство, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие «были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий». В результате пострадал 21 сотрудник, пятеро из них госпитализированы.