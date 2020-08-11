В Белоруссии за сутки задержали более 2000 человек
В Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа проходили массовые протесты, в ходе которых зафиксированы «факты открытого противостояния» правоохранительным органам, всего по стране были задержаны более 2000 человек, сообщает МВД страны.
«Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.
Протесты проходили в Бресте, Могилеве, Минске и Новополоцке. При этом в двух последних городах, как уточняет ведомство, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие «были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий». В результате пострадал 21 сотрудник, пятеро из них госпитализированы.
Как сообщает Следственный комитет Белоруссии, возбуждено уголовное дело в связи с умышленной блокировкой транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе. Отмечается, что были созданы препятствия для движения транспорта и был причинен крупный имущественный ущерб коммунальным предприятиям.
Ранее сегодня МВД сообщило об одном погибшем участнике протестов. Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа – жители требуют пересмотреть результаты выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии по фактам беспорядков возбудил 21 уголовное дело.