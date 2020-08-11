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В Белоруссии за сутки задержали более 2000 человек

Ведомости

В Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа проходили массовые протесты, в ходе которых зафиксированы «факты открытого противостояния» правоохранительным органам, всего по стране были задержаны более 2000 человек, сообщает МВД страны.

«Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.

Протесты проходили в Бресте, Могилеве, Минске и Новополоцке. При этом в двух последних городах, как уточняет ведомство, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие «были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий». В результате пострадал 21 сотрудник, пятеро из них госпитализированы.

Как сообщает Следственный комитет Белоруссии, возбуждено уголовное дело в связи с умышленной блокировкой транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе. Отмечается, что были созданы препятствия для движения транспорта и был причинен крупный имущественный ущерб коммунальным предприятиям.

Ранее сегодня МВД сообщило об одном погибшем участнике протестов. Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа – жители требуют пересмотреть результаты выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии по фактам беспорядков возбудил 21 уголовное дело.

Ранее по теме: Один человек погиб во время беспорядков в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных