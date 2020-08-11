Один человек погиб во время беспорядков в Минске
В Минске на улице Притыцкого погиб участник акции протеста, начавшейся после президентских выборов, сообщили в пресс-службе МВД страны. По данным ведомства, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранительных органов, однако оно взорвалось в руке и мужчина «получил травмы, не совместимые с жизнью».
«Толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.
«Наша Нива» опубликовала видео, на котором светошумовая граната попадает в протестующего. По данным издания, пока неясно, тот ли это человек, о гибели которого сообщает МВД. Правозащитный центр «Весна» в ночь на 10 августа сообщил ТАСС, что в Минске погиб человек, которого сбил автозак. В МВД и в минздраве республики заявили, что в ходе протестов никто не погиб.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят с 9 августа. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. После первого дня протестов в МВД сообщили о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии по фактам беспорядков возбудил 21 уголовное дело.