Один человек погиб во время беспорядков в Минске

«Наша Нива» опубликовала видео, на котором светошумовая граната попадает в протестующего. По данным издания, пока неясно, тот ли это человек, о гибели которого сообщает МВД. Правозащитный центр «Весна» в ночь на 10 августа сообщил ТАСС, что в Минске погиб человек, которого сбил автозак. В МВД и в минздраве республики заявили, что в ходе протестов никто не погиб.