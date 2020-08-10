Лукашенко заявил о координации протестов из-за рубежа

Лукашенко назвал произошедшие акции протеста «заварушкой, которую нам пытаются подкинуть», передает государственное агентство «Белта». «То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», ‒ сказал белорусский президент. По его словам, были «зафиксированы звонки из-за границы», которые «управляли нашими, извините меня, овцами» (речь об объединенном штабе белорусской оппозиции).