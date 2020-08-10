Лукашенко заявил о координации протестов из-за рубежа

Лукашенко заявил о координации протестов из-за рубежаПрошедшие в стране выборы он назвал праздником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедшие в республике выборы праздником, сообщает пресс-служба белорусского президента. По его словам, те, кто захотел испортить этот праздник, «засветились еще ярче этой ночью».
«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели ‒ они засветились еще ярче этой ночью», ‒ заявил Лукашенко.
Лукашенко назвал произошедшие акции протеста «заварушкой, которую нам пытаются подкинуть», передает государственное агентство «Белта». «То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», ‒ сказал белорусский президент. По его словам, были «зафиксированы звонки из-за границы», которые «управляли нашими, извините меня, овцами» (речь об объединенном штабе белорусской оппозиции).
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.
Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.
«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», ‒ заявил Лукашенко.
Утром 9 августа, в день выборов, в Белоруссии возникли проблемы с мобильным и проводным интернетом. Лукашенко заявил, что его отключают из-за границы. «Если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», ‒ приводит слова президента «Белта». Белорусский лидер также рассказал о желании оппозиции штурмовать его резиденцию. При этом белорусский президент отметил, что остановившие протестующих сотрудники ОМОНа «уберегли их от критического шага». «Если бы они дошли до Дворца независимости, там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось», ‒ сказал президент.
МИД Польши сразу же заявил, что обвинения Лукашенко в том, что страна принимала участие в руководстве протестами после президентских выборов, безосновательны, передает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Он также заявил, что связанные с выборами президента события в Белоруссии ‒ ход избирательной кампании и события минувшей ночи ‒ противоречат международным стандартам.
«ЕС должен действовать по предотвращению силовых решений в Белоруссии. Ждем от властей Белоруссии прекращения репрессий», ‒ заявил Чапутович.
Позже министр иностранных дел Польши, отвечая на вопрос журналиста о возможной реакции ЕС на события в Белоруссии, заявил, что ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. В кабмине Германии не стали говорить о том, признает ли страна итоги выборов в Белоруссии, ‒ ЕС должен выработать общую позицию о ситуации в республике, передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
«Мы осуждаем применение силы против мирных демонстрантов на улицах Минска и в других населенных пунктах страны, мы осуждаем также многочисленные задержания, в том числе журналистов, и ограничения доступа к интернету», ‒ сказал Зайберт журналистам.