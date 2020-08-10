Тихановская объявила себя победителем на выборах президента Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на состоявшихся 9 августа президентских выборах, передает «РИА Новости». В штабе Тихановской отказались признать результаты выборов и заявили, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.
При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли она участвовать в уличных акциях. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения», ‒ цитирует Тихановскую «МБХ медиа».
Тихановская, комментируя начавшиеся протесты в стране, заявила, что не ожидала жесткой реакции властей. «Я была уверена, что власть не пойдет на этот шаг», ‒ подчеркнула она. Она также рассказала, что она и ее штаб просили власти не прибегать к насилию, но их просьбы не услышали.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. Вечером в день голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице между протестующими и бойцами ОМОНа произошли столкновения. В МВД сообщили о задержании порядка 3000 человек.