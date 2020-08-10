Тихановская объявила себя победителем на выборах президента Белоруссии

При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли она участвовать в уличных акциях. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения», ‒ цитирует Тихановскую «МБХ медиа».