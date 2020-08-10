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Тихановская объявила себя победителем на выборах президента Белоруссии

Ведомости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на состоявшихся 9 августа президентских выборах, передает «РИА Новости». В штабе Тихановской отказались признать результаты выборов и заявили, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.

При этом сама политик пока не приняла решение, будет ли она участвовать в уличных акциях. «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения», ‒ цитирует Тихановскую «МБХ медиа».

Тихановская, комментируя начавшиеся протесты в стране, заявила, что не ожидала жесткой реакции властей. «Я была уверена, что власть не пойдет на этот шаг», ‒ подчеркнула она. Она также рассказала, что она и ее штаб просили власти не прибегать к насилию, но их просьбы не услышали.

Ранее по теме: МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек во время протестов

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. Вечером в день голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице между протестующими и бойцами ОМОНа произошли столкновения. В МВД сообщили о задержании порядка 3000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных