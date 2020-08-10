МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек во время протестов

Беспорядки в Минске и в ряде других регионов страны начались 9 августа после того, как экзитполы, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяла для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщил корреспондент «Sputnik Беларусь». Протестующие бросали в сторону силовиков фаеры. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.