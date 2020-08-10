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МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек во время протестов

Ведомости

В ходе митингов в Белоруссии, которые прошли в ночь с 9 на 10 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали около 3000 человек «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову. 

«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3000 человек. Из них около 1000 в Минске и более двух [тысяч] ‒ в других регионах республики», ‒ сказала Чемоданова агентству. 

Ранее пресс-секретарь МВД сообщила, что во время митингов пострадало более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитник центра «Весна» Валентин Стефанович говорил ТАСС об одном погибшем. Чемоданова эту информацию опровергла.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков

Беспорядки в Минске и в ряде других регионов страны начались 9 августа после того, как экзитполы, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяла для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщил корреспондент «Sputnik Беларусь». Протестующие бросали в сторону силовиков фаеры. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича. Фигурантам дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных