СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранительных органов, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича. Фигурантам дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Беспорядки в Минске и в ряде других регионов страны начались 9 августа после того, как экзитполы, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяла для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщил корреспондент «Sputnik Беларусь». Протестующие бросали в сторону силовиков фаеры. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.
«Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», ‒ сообщил Носкевич. По его словам, многие из подозреваемых уже задержаны и находятся в состоянии алкогольного опьянения.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Экзитполы внутри страны показали, что действующий президент Лукашенко получил около 80% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская ‒ около 8%.