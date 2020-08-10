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СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранительных органов, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича. Фигурантам дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Беспорядки в Минске и в ряде других регионов страны начались 9 августа после того, как экзитполы, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяла для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщил корреспондент «Sputnik Беларусь». Протестующие бросали в сторону силовиков фаеры. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.

«Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», ‒ сообщил Носкевич. По его словам, многие из подозреваемых уже задержаны и находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Экзитполы внутри страны показали, что действующий президент Лукашенко получил около 80% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская ‒ около 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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