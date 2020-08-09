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Александр Лукашенко официально побеждает на своих шестых выборах

Самое сложное для него впереди
Глеб Мишутин Светлана Бочарова
Для Александра Лукашенко это были самые непростые выборы /EPA / TASS

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал, по данным экзитпола, организованного близкой к властям Молодежной лабораторией социологических исследований, победу на своих шестых президентских выборах. Он набрал 79,9% голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила, по этим данным, 6,8%. При этом, по словам председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, по итогам голосования в пяти из семи регионов страны (кроме Минска с Минской областью, а также Брестской области) Лукашенко набрал 82,08%, а Тихановская – 6,98%.

Тихановская стала объединенным кандидатом оппозиции в июле, после того как один потенциально рейтинговый кандидат – бывший предправления Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях. Другой оппозиционный кандидат – бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул страну. Сданные за них подписи не прошли проверку ЦИК. Еще один потенциальный соперник Лукашенко – муж Тихановской Сергей был арестован в мае по обвинению в подготовке массовых беспорядков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных