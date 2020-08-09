Александр Лукашенко официально побеждает на своих шестых выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал, по данным экзитпола, организованного близкой к властям Молодежной лабораторией социологических исследований, победу на своих шестых президентских выборах. Он набрал 79,9% голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила, по этим данным, 6,8%. При этом, по словам председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, по итогам голосования в пяти из семи регионов страны (кроме Минска с Минской областью, а также Брестской области) Лукашенко набрал 82,08%, а Тихановская – 6,98%.