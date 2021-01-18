Банки стимулируют переезд россиян за город

Одним из последствий пандемии во всем мире стал рост спроса на загородную недвижимость: люди уезжают из мегаполисов, где велик риск заразиться опасным вирусом. Россия не стала исключением. Как сообщил на Гайдаровском форуме заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов, за 11 месяцев 2020 г. в России на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС) пришлось больше половины введенного в эксплуатацию жилья – 34 млн из 64,4 млн кв. м. «Уже 70% граждан России рассматривают индивидуальные дома в качестве наиболее предпочтительного вида жилья, – отметил Филиппов. – Но пока они остаются недоступными многим из-за высоких ставок по ипотеке».