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Банки стимулируют переезд россиян за город

Для покупки загородной недвижимости можно получить дешевый беззалоговый кредит
Елена Ведерина
Новые условия банков по ипотеке делают загородную недвижимость еще привлекательнее /Евгений Разумный / Ведомости

Одним из последствий пандемии во всем мире стал рост спроса на загородную недвижимость: люди уезжают из мегаполисов, где велик риск заразиться опасным вирусом. Россия не стала исключением. Как сообщил на Гайдаровском форуме заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов, за 11 месяцев 2020 г. в России на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС) пришлось больше половины введенного в эксплуатацию жилья – 34 млн из 64,4 млн кв. м. «Уже 70% граждан России рассматривают индивидуальные дома в качестве наиболее предпочтительного вида жилья, – отметил Филиппов. – Но пока они остаются недоступными многим из-за высоких ставок по ипотеке».

Банки уже отреагировали на эту ситуацию, начав выдавать беззалоговые потребительские кредиты для покупки загородной недвижимости. Так, «Почта банк» объявил о запуске кредитной программы на покупку загородного дома или приусадебной постройки, причем по ставке ниже, чем по ипотеке, – под 4,9% годовых при покупке дома у аккредитованных партнеров-застройщиков, которых у банка более 3000. Правда, такую ставку дают клиентам только при условии оформления комплексной страховой программы, а без страховки ставка составит 9,9% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных