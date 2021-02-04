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Банкам угрожают кибератаки и изменение климата

Список банковских рисков заметно пополнится в ближайшие два года
Елена Ведерина
Ближайшие два года будут неоднозначными для российской банковской системы /Евгений Разумный / Ведомости

Международная консалтинговая компания Deloitte определила основные риски, с которыми придется столкнуться банкам в ближайшие два года. Основой исследования стал опрос, в котором участвовали представители 57 финансовых учреждений по всему миру.

Ожидаемо высокими оказались опасения по поводу кредитного риска, которые обычно достигают пика во время экономического спада. 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих учреждений в течение следующих двух лет, а 62% заявили, что измерение кредитного риска будет чрезвычайно или очень высоким приоритетом для их учреждений, сообщает Deloitte. Принявшие участие в опросе банкиры считают, что особые сложности в течение последующих двух лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных