Банкам угрожают кибератаки и изменение климата

Банкам угрожают кибератаки и изменение климатаСписок банковских рисков заметно пополнится в ближайшие два года
Международная консалтинговая компания Deloitte определила основные риски, с которыми придется столкнуться банкам в ближайшие два года. Основой исследования стал опрос, в котором участвовали представители 57 финансовых учреждений по всему миру.
Ожидаемо высокими оказались опасения по поводу кредитного риска, которые обычно достигают пика во время экономического спада. 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих учреждений в течение следующих двух лет, а 62% заявили, что измерение кредитного риска будет чрезвычайно или очень высоким приоритетом для их учреждений, сообщает Deloitte. Принявшие участие в опросе банкиры считают, что особые сложности в течение последующих двух лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%).