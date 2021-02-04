Банкам угрожают кибератаки и изменение климата

Ожидаемо высокими оказались опасения по поводу кредитного риска, которые обычно достигают пика во время экономического спада. 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих учреждений в течение следующих двух лет, а 62% заявили, что измерение кредитного риска будет чрезвычайно или очень высоким приоритетом для их учреждений, сообщает Deloitte. Принявшие участие в опросе банкиры считают, что особые сложности в течение последующих двух лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%).