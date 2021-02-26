«Хоум кредит» нацелился на создание своей экосистемы

Обращает на себя внимание и тот факт, что в новых брендах отсутствует слово «кредит», как и в зарегистрированной еще в январе прошлого года марке «Хоум банк» и ее англоязычной версии Home Bank. Таким образом, как предполагается, банк старается стать более универсальным в глазах клиентов – точно так же, как это прошлой осенью сделал Сбербанк, превратившись в «Сбер» и предложив публике десятки различных сервисов и продуктов, образовавших его экосистему. Впрочем, в самом «Хоум кредите» от комментариев на эту тему отказались, ограничившись уклончивым заявлением о том, что рассматривают «разные возможности для развития бизнеса, в том числе в рамках стратегических партнерств».