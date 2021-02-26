Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

«Хоум кредит» нацелился на создание своей экосистемы

Банк подал заявки на 42 торговых знака в области инвестиций, путешествий и ТВ-сервиса
Михаил Сидоров
«Хоум кредит» нацелился на создание своей экосистемы /Андрей Гордеев / Ведомости

«Хоум кредит» подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий.

Также банк регистрирует «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», которые предположительно могут стать основой для новой торговой онлайн-платформы или развитием сервиса продажи товаров в рассрочку, который уже сейчас предлагается на банковском сайте. Особое внимание экспертов привлекла заявка на регистрацию марки «КотоПес», заявителем по которой выступило юридическое лицо организации банка «Хоум кредит страхование». Всего аналитики насчитали 42 заявки, что, по их мнению, красноречиво говорит о начале создания банком собственной экосистемы наподобие тех, что сейчас развивают «Сбер», «Тинькофф» и другие крупные игроки банковского рынка.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в новых брендах отсутствует слово «кредит», как и в зарегистрированной еще в январе прошлого года марке «Хоум банк» и ее англоязычной версии Home Bank. Таким образом, как предполагается, банк старается стать более универсальным в глазах клиентов – точно так же, как это прошлой осенью сделал Сбербанк, превратившись в «Сбер» и предложив публике десятки различных сервисов и продуктов, образовавших его экосистему. Впрочем, в самом «Хоум кредите» от комментариев на эту тему отказались, ограничившись уклончивым заявлением о том, что рассматривают «разные возможности для развития бизнеса, в том числе в рамках стратегических партнерств».

Вы видите 42% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных