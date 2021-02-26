«Хоум кредит» нацелился на создание своей экосистемы

«Хоум кредит» нацелился на создание своей экосистемыБанк подал заявки на 42 торговых знака в области инвестиций, путешествий и ТВ-сервиса
«Хоум кредит» подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий.
Также банк регистрирует «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», которые предположительно могут стать основой для новой торговой онлайн-платформы или развитием сервиса продажи товаров в рассрочку, который уже сейчас предлагается на банковском сайте. Особое внимание экспертов привлекла заявка на регистрацию марки «КотоПес», заявителем по которой выступило юридическое лицо организации банка «Хоум кредит страхование». Всего аналитики насчитали 42 заявки, что, по их мнению, красноречиво говорит о начале создания банком собственной экосистемы наподобие тех, что сейчас развивают «Сбер», «Тинькофф» и другие крупные игроки банковского рынка.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в новых брендах отсутствует слово «кредит», как и в зарегистрированной еще в январе прошлого года марке «Хоум банк» и ее англоязычной версии Home Bank. Таким образом, как предполагается, банк старается стать более универсальным в глазах клиентов – точно так же, как это прошлой осенью сделал Сбербанк, превратившись в «Сбер» и предложив публике десятки различных сервисов и продуктов, образовавших его экосистему. Впрочем, в самом «Хоум кредите» от комментариев на эту тему отказались, ограничившись уклончивым заявлением о том, что рассматривают «разные возможности для развития бизнеса, в том числе в рамках стратегических партнерств».