Россияне начали год рекордным спросом на потребительские кредиты

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 000 руб. По сравнению с декабрем он сократился на 23 000 руб., зато по сравнению с январем 2020 г. вырос на 36 000 руб. Немножко сократился средний срок кредитования – с 43 до 42 месяцев, а полная стоимость кредита незначительно выросла – с 16% годовых в декабре до 16,1% в январе.