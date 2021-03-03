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Россияне начали год рекордным спросом на потребительские кредиты

По итогам 2021 г. банки рассчитывают увеличить объем потребкредитования на четверть
Елена Ведерина
Валерий Матыцин / ТАСС

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе банки выдали рекордный за всю историю банковского сектора для этого месяца объем потребительских кредитов – 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в первый месяц прошлого года. Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 000 руб. По сравнению с декабрем он сократился на 23 000 руб., зато по сравнению с январем 2020 г. вырос на 36 000 руб. Немножко сократился средний срок кредитования – с 43 до 42 месяцев, а полная стоимость кредита незначительно выросла – с 16% годовых в декабре до 16,1% в январе.

Из 30 регионов, данными по которым оперирует ОКБ, кредитование сократилось только в Саратовской и Нижегородской областях (на 1 и 2% соответственно), а в Краснодарском крае осталось на прежнем уровне. Сильнее всего объем выданных потребкредитов вырос в Тюменской области (на 32% к январю 2020 г.), Белгородской области (19%), Алтайском крае (16%), Новосибирской и Ленинградской областях (по 15%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных