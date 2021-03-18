Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеров

Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеровВ конце февраля многие известные брокеры рекомендовали инвесторам покупать акции ГМК
17 марта котировки акций «Норникеля» продолжили снижение, подешевев к 13.00 мск на 407 руб. до 22 318 руб. Минимумом за день стала цена 22 304 руб. – тогда же Bank of America понизил рекомендацию по ценным бумагам компании до «ниже рынка».
Падение котировок «Норникеля» началось днем ранее, после того как руководство компании опубликовало новую производственную программу на 2021 г.: из-за подтопления нескольких рудников выпуск никеля снизится приблизительно на 35 000 т по сравнению с ранее озвученными планами, меди – на 65 000 т, металлов платиновой группы – на 22 т. В результате акции горно-металлургической компании за два дня подешевели более чем на 7%, за месяц (с 19 февраля) падение превысило 20%.
Такое падение стало жестоким ударом по новоявленным частным инвесторам. Напомним, 25 февраля Московская биржа сообщила, что число частных инвесторов c брокерскими счетами на ней с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. При этом, как показал февральский опрос Национального агентства финансовых исследований («Ведомости» писали о нем 16 февраля), большинство «новых инвесторов» не имеют практических навыков и достаточных финансовых знаний для работы на фондовом рынке.