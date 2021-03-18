Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеров

После февральских аварий на рудниках и обогатительной фабрике «Норникеля» и последовавшего падения акций компании некоторые из них начали рекомендовать покупать подешевевшие ценные бумаги, прогнозируя, что в скором времени их котировки как минимум восстановятся и покупатели смогут на этом заработать /Евгений Разумный / Ведомости