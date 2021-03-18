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Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеров

В конце февраля многие известные брокеры рекомендовали инвесторам покупать акции ГМК
Ирина Власова
После февральских аварий на рудниках и обогатительной фабрике «Норникеля» и последовавшего падения акций компании некоторые из них начали рекомендовать покупать подешевевшие ценные бумаги, прогнозируя, что в скором времени их котировки как минимум восстановятся и покупатели смогут на этом заработать /Евгений Разумный / Ведомости

17 марта котировки акций «Норникеля» продолжили снижение, подешевев к 13.00 мск на 407 руб. до 22 318 руб. Минимумом за день стала цена 22 304 руб. – тогда же Bank of America понизил рекомендацию по ценным бумагам компании до «ниже рынка».

Падение котировок «Норникеля» началось днем ранее, после того как руководство компании опубликовало новую производственную программу на 2021 г.: из-за подтопления нескольких рудников выпуск никеля снизится приблизительно на 35 000 т по сравнению с ранее озвученными планами, меди – на 65 000 т, металлов платиновой группы – на 22 т. В результате акции горно-металлургической компании за два дня подешевели более чем на 7%, за месяц (с 19 февраля) падение превысило 20%.

Такое падение стало жестоким ударом по новоявленным частным инвесторам. Напомним, 25 февраля Московская биржа сообщила, что число частных инвесторов c брокерскими счетами на ней с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. При этом, как показал февральский опрос Национального агентства финансовых исследований («Ведомости» писали о нем 16 февраля), большинство «новых инвесторов» не имеют практических навыков и достаточных финансовых знаний для работы на фондовом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных