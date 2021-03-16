Кабмин назвал назначение полученной от «Норникеля» компенсации в ₽146 млрд
Полученные от «Норникеля» в качестве компенсации за ущерб окружающей среде 146 млрд руб. после аварии в Норильске будут направлены на экологические проекты во всем Сибирском макрорегионе, включая сам Норильск. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.
«Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион», — сказала Абрамченко. Она заверила, что Норильск получит средства в первую очередь, равно как и Красноярский край, чтобы благодаря этим выплатам решать экологических проблемы.
10 марта президент России Владимир Путин поручил направить средства, выплаченные «Норникелем» в качестве возмещения вреда окружающей среде, на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. В тот же день «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред от разлива топлива по иску Росприроднадзора.
Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. Позже в МЧС назвали произошедшее крупнейшей экологической катастрофой такого рода в истории. В «Норникеле» считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г. Компания оценивает работы по ликвидации последствий случившегося в 10 млрд руб.