Кабмин назвал назначение полученной от «Норникеля» компенсации в ₽146 млрд

«Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион», — сказала Абрамченко. Она заверила, что Норильск получит средства в первую очередь, равно как и Красноярский край, чтобы благодаря этим выплатам решать экологических проблемы.