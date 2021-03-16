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Кабмин назвал назначение полученной от «Норникеля» компенсации в ₽146 млрд

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Полученные от «Норникеля» в качестве компенсации за ущерб окружающей среде 146 млрд руб. после аварии в Норильске будут направлены на экологические проекты во всем Сибирском макрорегионе, включая сам Норильск. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион», — сказала Абрамченко. Она заверила, что Норильск получит средства в первую очередь, равно как и Красноярский край, чтобы благодаря этим выплатам решать экологических проблемы.

10 марта президент России Владимир Путин поручил направить средства, выплаченные «Норникелем» в качестве возмещения вреда окружающей среде, на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. В тот же день «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред от разлива топлива по иску Росприроднадзора. 

Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. Позже в МЧС назвали произошедшее крупнейшей экологической катастрофой такого рода в истории. В «Норникеле» считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г. Компания оценивает работы по ликвидации последствий случившегося в 10 млрд руб. 

Ранее по теме: Путин поручил направить выплаты «Норникеля» на восстановление экологии в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных