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Путин поручил направить выплаты «Норникеля» на восстановление экологии в Норильске

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Президент России Владимир Путин поручил направить средства, выплаченные «Норникелем» в качестве возмещения вреда окружающей среде, на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. 

«Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема (средств от выплаченного "Норникелем" штрафа — прим.ред.) прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — сказал Путин на встрече с членами правительства (цитата по ТАСС). 

10 марта «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред от разлива топлива в Норильске. 

«В конечном итоге этот объем, 146 миллиардов, будет направлен на Норильск. Давайте выстроим работу именно таким образом», — подчеркнул Путин. 

Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК.

Ранее по теме: «Норникель» полностью возместил ущерб за разлив топлива в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных