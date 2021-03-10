Путин поручил направить выплаты «Норникеля» на восстановление экологии в Норильске

«Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема (средств от выплаченного "Норникелем" штрафа — прим.ред.) прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — сказал Путин на встрече с членами правительства (цитата по ТАСС).