Путин поручил направить выплаты «Норникеля» на восстановление экологии в Норильске
Президент России Владимир Путин поручил направить средства, выплаченные «Норникелем» в качестве возмещения вреда окружающей среде, на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе.
«Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема (средств от выплаченного "Норникелем" штрафа — прим.ред.) прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — сказал Путин на встрече с членами правительства (цитата по ТАСС).
10 марта «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред от разлива топлива в Норильске.
«В конечном итоге этот объем, 146 миллиардов, будет направлен на Норильск. Давайте выстроим работу именно таким образом», — подчеркнул Путин.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК.