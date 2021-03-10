Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Норникель» полностью возместил ущерб за разлив топлива в Норильске

Ведомости

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске, сообщила пресс-служба «Норникеля».

«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб. — в доход муниципального образования — г. Норильск», — уточнили в компании.

Соответствующее решение суд вынес 12 февраля этого года. Отмечается, что средства для выплаты ущерба предоставил своей «дочке» «Норникель».

Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.

Ранее по теме: Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» 146,2 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных