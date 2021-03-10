«Норникель» полностью возместил ущерб за разлив топлива в Норильске
«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске, сообщила пресс-служба «Норникеля».
«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб. — в доход муниципального образования — г. Норильск», — уточнили в компании.
Соответствующее решение суд вынес 12 февраля этого года. Отмечается, что средства для выплаты ущерба предоставил своей «дочке» «Норникель».
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.