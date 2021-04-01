Morgan Stanley: фонды ответственного инвестирования покоряют рынок

Morgan Stanley: фонды ответственного инвестирования покоряют рынокИх количество за прошлый год выросло в 3,5 раза, суммарные активы – до $153 млрд
Климатическая повестка добралась до инвестиционного рынка. «Все более востребованными становятся инвестфонды с ценными бумагами тех компаний, которые заботятся об экологии и работают на благо общества», – констатирует международный инвестбанк Morgan Stanley в своем новом отчете. Число таких ESG-фондов (от environmental, social, governance) с начала прошлого года выросло в 3,5 раза, а их суммарный объем активов дорос до $153 млрд, подсчитали аналитики Morgan Stanley.
По данным американской аналитической компании Morningstar, за 2020 г. инвестиции в ESG-фонды, доступные американским инвесторам, достигли $51,1 млрд против $21,4 млрд в 2019 г. В результате примерно каждый четвертый доллар в США сейчас инвестируется с учетом принципов ответственного инвестирования. «Спрос на такие инвестиции резко возрос в 2020 г., и мы видим, что тенденция усиливается, – подтверждает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – Правительственные инициативы побуждают институциональных и розничных инвесторов направлять капитал на устойчивые инвестиции».