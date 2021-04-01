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Morgan Stanley: фонды ответственного инвестирования покоряют рынок

Их количество за прошлый год выросло в 3,5 раза, суммарные активы – до $153 млрд
Ирина Власова
Перспективными направлениями для вложений в будущем станут фонды, нацеленные на инвестиции в возобновляемые источники энергии и близкие к принципам ESG  /Андрей Гордеев / Ведомости

Климатическая повестка добралась до инвестиционного рынка. «Все более востребованными становятся инвестфонды с ценными бумагами тех компаний, которые заботятся об экологии и работают на благо общества», – констатирует международный инвестбанк Morgan Stanley в своем новом отчете. Число таких ESG-фондов (от environmental, social, governance) с начала прошлого года выросло в 3,5 раза, а их суммарный объем активов дорос до $153 млрд, подсчитали аналитики Morgan Stanley.

По данным американской аналитической компании Morningstar, за 2020 г. инвестиции в ESG-фонды, доступные американским инвесторам, достигли $51,1 млрд против $21,4 млрд в 2019 г. В результате примерно каждый четвертый доллар в США сейчас инвестируется с учетом принципов ответственного инвестирования. «Спрос на такие инвестиции резко возрос в 2020 г., и мы видим, что тенденция усиливается, – подтверждает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – Правительственные инициативы побуждают институциональных и розничных инвесторов направлять капитал на устойчивые инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных