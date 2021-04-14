Криптобиржа Coinbase сегодня выходит на NASDAQ

Криптобиржа Coinbase сегодня выходит на NASDAQРыночный ажиотаж из-за уникального размещения может резко поднять стоимость компании
Платформа для торговли криптовалютами Coinbase выходит на NASDAQ. Сегодня, 14 апреля, компания Coinbase Global Inc совершит прямой листинг акций без привлечения инвестбанков, бумаги начнут торговаться под тикером COIN. По оценке экспертов, стоимость компании составит $100–110 млрд и это IPO может стать крупнейшим в технологическом секторе с момента выхода Facebook на рынок в 2012 г.
Coinbase Global Inc – компания из Сан-Франциско, основанная программистом Airbnb Брайаном Армстронгом и менеджером Goldman Sachs Фредом Эршемом в 2012 г. Платформа для инвесторов Coinbase – вторая по объему торгов глобальная криптобиржа, на которую сейчас приходится 11% продаж криптовалютных активов (против 8,3% годом ранее).
Она насчитывает более 56 млн пользователей по всему миру, 13 млн из которых присоединились к ней только за этот год. Она не берет с клиентов деньги за хранение криптовалюты, а зарабатывает на двух видах комиссий. Это маржинальный сбор, составляющий порядка 0,5% от суммы любой сделки (финальный размер зависит от ценовой разницы между получением ценового предложения и фактическим совершением сделки), и непосредственно комиссия сервиса за проведение любой транзакции. Согласно последним данным SEC, на сегодняшний день общий объем транзакций компании превышает $456 млрд.