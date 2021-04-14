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Криптобиржа Coinbase сегодня выходит на NASDAQ

Рыночный ажиотаж из-за уникального размещения может резко поднять стоимость компании
Ирина Власова
Pavlo Gonchar / Reuters

Платформа для торговли криптовалютами Coinbase выходит на NASDAQ. Сегодня, 14 апреля, компания Coinbase Global Inc совершит прямой листинг акций без привлечения инвестбанков, бумаги начнут торговаться под тикером COIN. По оценке экспертов, стоимость компании составит $100–110 млрд и это IPO может стать крупнейшим в технологическом секторе с момента выхода Facebook на рынок в 2012 г.

Coinbase Global Inc – компания из Сан-Франциско, основанная программистом Airbnb Брайаном Армстронгом и менеджером Goldman Sachs Фредом Эршемом в 2012 г. Платформа для инвесторов Coinbase – вторая по объему торгов глобальная криптобиржа, на которую сейчас приходится 11% продаж криптовалютных активов (против 8,3% годом ранее).

Она насчитывает более 56 млн пользователей по всему миру, 13 млн из которых присоединились к ней только за этот год. Она не берет с клиентов деньги за хранение криптовалюты, а зарабатывает на двух видах комиссий. Это маржинальный сбор, составляющий порядка 0,5% от суммы любой сделки (финальный размер зависит от ценовой разницы между получением ценового предложения и фактическим совершением сделки), и непосредственно комиссия сервиса за проведение любой транзакции. Согласно последним данным SEC, на сегодняшний день общий объем транзакций компании превышает $456 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных