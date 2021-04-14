Криптобиржа Coinbase сегодня выходит на NASDAQ

Она насчитывает более 56 млн пользователей по всему миру, 13 млн из которых присоединились к ней только за этот год. Она не берет с клиентов деньги за хранение криптовалюты, а зарабатывает на двух видах комиссий. Это маржинальный сбор, составляющий порядка 0,5% от суммы любой сделки (финальный размер зависит от ценовой разницы между получением ценового предложения и фактическим совершением сделки), и непосредственно комиссия сервиса за проведение любой транзакции. Согласно последним данным SEC, на сегодняшний день общий объем транзакций компании превышает $456 млрд.