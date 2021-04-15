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Банки станут ключевыми инвесторами в реальный сектор

К этому их вынудит снижение процентных доходов, считают эксперты
Елена Ведерина
Важной нишей для повышения доходности банков эксперты считают инвестиции в нефинансовые бизнесы с целью расширить доступ к новой клиентской базе /Евгений Разумный / Ведомости

В 2021 г. банки ждет стагнация чистых процентных доходов, что автоматически усилит роль комиссионных доходов и доходов от вложений в непрофильный бизнес. В результате банки станут одними из ключевых инвесторов в реальный сектор экономики, прогнозируют аналитики «Эксперт РА».

Они отмечают, что по итогам 2020 г. чистые процентные доходы показали заметную положительную динамику, однако их рост был обеспечен исключительно уменьшением стоимости фондирования в связи с понижением ключевой ставки (процентные расходы сократились на 17%). При этом процентные доходы банков в 2020 г. снизились на 5% после роста на 7% по итогам 2019 г. По прогнозам «Эксперт РА», в 2021 г. в связи с удорожанием фондирования из-за повышения ключевой ставки Банком России чистые процентные доходы банков вырастут не более чем на 2–3%. Как следствие, произойдет дальнейшее усиление роли комиссионного бизнеса. «По нашим оценкам, чистый комиссионный доход вырастет до 14% в 2021 г. против 10% в 2020 г., а его доля в чистых операционных доходах увеличится на 2 п. п. до 28%», – отмечается в отчете «Эксперт РА».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных