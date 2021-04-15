Банки станут ключевыми инвесторами в реальный сектор

Они отмечают, что по итогам 2020 г. чистые процентные доходы показали заметную положительную динамику, однако их рост был обеспечен исключительно уменьшением стоимости фондирования в связи с понижением ключевой ставки (процентные расходы сократились на 17%). При этом процентные доходы банков в 2020 г. снизились на 5% после роста на 7% по итогам 2019 г. По прогнозам «Эксперт РА», в 2021 г. в связи с удорожанием фондирования из-за повышения ключевой ставки Банком России чистые процентные доходы банков вырастут не более чем на 2–3%. Как следствие, произойдет дальнейшее усиление роли комиссионного бизнеса. «По нашим оценкам, чистый комиссионный доход вырастет до 14% в 2021 г. против 10% в 2020 г., а его доля в чистых операционных доходах увеличится на 2 п. п. до 28%», – отмечается в отчете «Эксперт РА».