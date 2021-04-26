Персональные данные игроков казино передадут в ФНС

Персональные данные игроков казино передадут в ФНСНалоговики узнают ФИО игрока, его паспортные данные, ИНН и сумму выигрыша
Персональные данные игроков казино и залов игровых автоматов будут предоставляться в электронной форме для внесения их в специальный реестр, следует из приказа ФНС, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля. Казино должны передать сведения за прошлый год Налоговой службе до 1 мая 2021 г. В феврале в Налоговый кодекс уже были внесены изменения, устанавливающие требования о предоставлении данных о выигрыше посетителей в электронной форме, но полный состав персональных данных для внесения в реестр определили только сейчас.
Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных физическими лицами от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между денежными средствами, полученными участником игр от организаторов, и денежными средствами, уплаченными участником организаторам в обмен на знаки игорного заведения в течение налогового периода, рассказали «Ведомостям» в Федеральной налоговой службе (ФНС).