Персональные данные игроков казино передадут в ФНС

Персональные данные игроков казино и залов игровых автоматов будут предоставляться в электронной форме для внесения их в специальный реестр, следует из приказа ФНС, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля. Казино должны передать сведения за прошлый год Налоговой службе до 1 мая 2021 г. В феврале в Налоговый кодекс уже были внесены изменения, устанавливающие требования о предоставлении данных о выигрыше посетителей в электронной форме, но полный состав персональных данных для внесения в реестр определили только сейчас.