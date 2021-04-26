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Персональные данные игроков казино передадут в ФНС

Налоговики узнают ФИО игрока, его паспортные данные, ИНН и сумму выигрыша
Татьяна Исакова
Все выигрыши россиян на территории казино по закону облагаются налогом в 13% /Евгений Разумный / Ведомости

Персональные данные игроков казино и залов игровых автоматов будут предоставляться в электронной форме для внесения их в специальный реестр, следует из приказа ФНС, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля. Казино должны передать сведения за прошлый год Налоговой службе до 1 мая 2021 г. В феврале в Налоговый кодекс уже были внесены изменения, устанавливающие требования о предоставлении данных о выигрыше посетителей в электронной форме, но полный состав персональных данных для внесения в реестр определили только сейчас.

Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных физическими лицами от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между денежными средствами, полученными участником игр от организаторов, и денежными средствами, уплаченными участником организаторам в обмен на знаки игорного заведения в течение налогового периода, рассказали «Ведомостям» в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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