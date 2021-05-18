Эксперт РА»: захват фондового рынка розничными инвесторами продолжается

Прошлый год стал рекордным по притоку физлиц на фондовый рынок. Этому способствовало снижение доходности по банковским депозитам, а также развитие специальных мобильных приложений, сделавших процесс инвестирования понятным и удобным, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре «Розничные инвестиции: от спринта к марафону». «Раньше, для того чтобы начать инвестировать, каждому клиенту нужно было посетить офис, идентифицировать себя, подписать все необходимые документы, установить на компьютер специальную программу – терминал для трейдинга, – в течение нескольких часов водить мышкой по настройкам интерфейса и, разочаровавшись, выйти из терминала и на следующий день открыть банковский вклад», – напоминают авторы.