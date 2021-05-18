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Эксперт РА»: захват фондового рынка розничными инвесторами продолжается

Но по доле граждан, имеющих брокерский счет, Россия все еще сильно отстает от развитых стран
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

Прошлый год стал рекордным по притоку физлиц на фондовый рынок. Этому способствовало снижение доходности по банковским депозитам, а также развитие специальных мобильных приложений, сделавших процесс инвестирования понятным и удобным, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре «Розничные инвестиции: от спринта к марафону». «Раньше, для того чтобы начать инвестировать, каждому клиенту нужно было посетить офис, идентифицировать себя, подписать все необходимые документы, установить на компьютер специальную программу – терминал для трейдинга, – в течение нескольких часов водить мышкой по настройкам интерфейса и, разочаровавшись, выйти из терминала и на следующий день открыть банковский вклад», – напоминают авторы.

В результате на Московскую биржу вышло почти 5 млн новых инвесторов, а на Санкт-Петербургскую – 2,5 млн. «Захват» фондового рынка розничными инвесторами продолжился и в этом году: в I квартале их число выросло еще на 2,3 млн человек. В результате за два года на рынке возникла новая ниша – средства частных инвесторов, констатируют аналитики «Эксперт РА». Эти деньги уже начали влиять на финансирование корпораций, формируя почти 40% спроса при первичном размещении облигаций. Но потенциал роста еще далеко не исчерпан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных