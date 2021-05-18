Эксперт РА»: захват фондового рынка розничными инвесторами продолжается

Эксперт РА»: захват фондового рынка розничными инвесторами продолжаетсяНо по доле граждан, имеющих брокерский счет, Россия все еще сильно отстает от развитых стран
Прошлый год стал рекордным по притоку физлиц на фондовый рынок. Этому способствовало снижение доходности по банковским депозитам, а также развитие специальных мобильных приложений, сделавших процесс инвестирования понятным и удобным, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре «Розничные инвестиции: от спринта к марафону». «Раньше, для того чтобы начать инвестировать, каждому клиенту нужно было посетить офис, идентифицировать себя, подписать все необходимые документы, установить на компьютер специальную программу – терминал для трейдинга, – в течение нескольких часов водить мышкой по настройкам интерфейса и, разочаровавшись, выйти из терминала и на следующий день открыть банковский вклад», – напоминают авторы.
В результате на Московскую биржу вышло почти 5 млн новых инвесторов, а на Санкт-Петербургскую – 2,5 млн. «Захват» фондового рынка розничными инвесторами продолжился и в этом году: в I квартале их число выросло еще на 2,3 млн человек. В результате за два года на рынке возникла новая ниша – средства частных инвесторов, констатируют аналитики «Эксперт РА». Эти деньги уже начали влиять на финансирование корпораций, формируя почти 40% спроса при первичном размещении облигаций. Но потенциал роста еще далеко не исчерпан.