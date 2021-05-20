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Акции Tesla возглавили рейтинг популярности у российских инвесторов

Американской компании удалось потеснить «Сбер» и «Газпром»
Елена Ведерина
Помимо Tesla и Social Capital Hedosophia в топ-10 самых популярных у россиян акций вошли бумаги Alibaba и Apple /JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Акции американского производителя электромобилей Tesla заняли первое место в рейтинге заинтересованности российских инвесторов, составленном интернет-ресурсом про инвестиции Investing.com. В прошлом году компания занимала лишь третью строчку рейтинга. По мнению авторов рейтинга, интерес к Tesla подогревался не только популярностью Илона Маска, но также тем, что в январе акции компании побили исторический максимум и достигли стоимости в $861,3 за акцию.

Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ГК «Финам», называет Tesla хайповой бумагой, фундаментально поддерживаемой сильным запросом регуляторов, потребителей и инвесторов на декарбонизацию. «Причем этот тренд может длиться десятилетия, что является решающим аргументом для инвесторов, – подчеркивает она. – Еще лет пять назад Tesla многими рассматривалась как венчурная инвестиция, но в 2020 г. она стала прибыльной, что резко повысило интерес инвесторов к ее акциям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных