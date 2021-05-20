Акции Tesla возглавили рейтинг популярности у российских инвесторов

Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ГК «Финам», называет Tesla хайповой бумагой, фундаментально поддерживаемой сильным запросом регуляторов, потребителей и инвесторов на декарбонизацию. «Причем этот тренд может длиться десятилетия, что является решающим аргументом для инвесторов, – подчеркивает она. – Еще лет пять назад Tesla многими рассматривалась как венчурная инвестиция, но в 2020 г. она стала прибыльной, что резко повысило интерес инвесторов к ее акциям».