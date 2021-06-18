«Траст» получит алкогольный завод в наследство от санируемого банка

Банк непрофильных активов «Траст» начал принимать проблемные активы санируемого ­Московского индустриального банка (МИнБ) – его баланс расчищают перед присоединением к оборонному Промсвязьбанку. Первым в очереди стал ликероводочный завод «Белвино», один из основных производителей алкогольной продукции в Белгородской области. Федеральная антимонопольная служба разрешила «Трасту» купить акции завода, говорится в базе решений ведомства. Сумма сделки не раскрывается, закрыть ее «Траст» планирует в течение лета.