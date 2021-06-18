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«Траст» получит алкогольный завод в наследство от санируемого банка

Это первая сделка в рамках передачи активов МИнБа в банк непрофильных активов
Екатерина Литова Екатерина Бурлакова
«Траст» определится с планами на «Белвино» после его передачи /Евгений Разумный / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» начал принимать проблемные активы санируемого ­Московского индустриального банка (МИнБ) – его баланс расчищают перед присоединением к оборонному Промсвязьбанку. Первым в очереди стал ликероводочный завод «Белвино», один из основных производителей алкогольной продукции в Белгородской области. Федеральная антимонопольная служба разрешила «Трасту» купить акции завода, говорится в базе решений ведомства. Сумма сделки не раскрывается, закрыть ее «Траст» планирует в течение лета.

МИнБ – крупнейший акционер «Белвина», ему принадлежит 63,05%, этот пакет и перейдет «Трасту», рассказал его представитель. Еще 25,5% завода принадлежит ООО «Стройразработка», 11,45% – физлицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных