«Траст» получит алкогольный завод в наследство от санируемого банка

«Траст» получит алкогольный завод в наследство от санируемого банкаЭто первая сделка в рамках передачи активов МИнБа в банк непрофильных активов
Банк непрофильных активов «Траст» начал принимать проблемные активы санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) – его баланс расчищают перед присоединением к оборонному Промсвязьбанку. Первым в очереди стал ликероводочный завод «Белвино», один из основных производителей алкогольной продукции в Белгородской области. Федеральная антимонопольная служба разрешила «Трасту» купить акции завода, говорится в базе решений ведомства. Сумма сделки не раскрывается, закрыть ее «Траст» планирует в течение лета.
МИнБ – крупнейший акционер «Белвина», ему принадлежит 63,05%, этот пакет и перейдет «Трасту», рассказал его представитель. Еще 25,5% завода принадлежит ООО «Стройразработка», 11,45% – физлицам.
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