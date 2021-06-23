Что рынок думает о предложении ЦБ ограничить инвестиции в экосистемы

Эксперты частично поддерживают выбранный ЦБ подход. В ВТБ (развивает экосистему по пути партнерств) не вполне согласны с определением ИА. Это активы, которые позволяют банку предоставлять клиентам качественные и комплексные услуги, наращивая тем самым как клиентскую базу, так и рентабельность своей деятельности, а это значит, что и устойчивость капитальной базы банка, говорит член правления госбанка Максим Кондратенко. В банке не спорят с идеей лимитировать операции с такими активами, но считают, что лимит должен учитывать эффективность вложений и не ограничивать банки в выстраивании качественного клиентского пути. При этом в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала ВТБ на консолидированной основе уже учитывает риски, связанные с такими активами, и покрывает их капиталом, говорит Кондратенко, по сути, это является реализацией подхода, о котором говорит Банк России.