Банкиры поспорили с ЦБ о методах регулирования их экосистем

Банкиры высказались о планах ЦБ ограничить инвестиции в строительство экосистем. Если регулирование вводить только для банков, они не смогут конкурировать за клиента с нефинансовыми технологическими компаниями, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на Международном финансовом конгрессе (МФК). А если не смогут конкурировать, им останется только функция «высокорискованного и низкомаржинального подкапотного бэка» для хайтек-компаний, заметил Хасис: «У тех, кто этого не хочет, должна быть возможность позаботиться о будущем». Особенно это важно, считает госбанкир, в условиях излишней толерантности национальных регуляторов, в отличие от того же Китая или США, где банки защищены от небанковских и иностранных игроков.