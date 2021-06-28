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Банкиры поспорили с ЦБ о методах регулирования их экосистем

У банков должна быть возможность «позаботиться о будущем», считает крупнейший строитель экосистемы – «Сбер»
Екатерина Литова
В Банке России призывают не делать поспешных выводов: все параметры нового регулирования будут обсуждаться с рынком /Евгений Разумный / Ведомости

Банкиры высказались о планах ЦБ ограничить инвестиции в строительство экосистем. Если регулирование вводить только для банков, они не смогут конкурировать за клиента с нефинансовыми технологическими компаниями, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на Международном финансовом конгрессе (МФК). А если не смогут конкурировать, им останется только функция «высокорискованного и низкомаржинального подкапотного бэка» для хайтек-компаний, заметил Хасис: «У тех, кто этого не хочет, должна быть возможность позаботиться о будущем». Особенно это важно, считает госбанкир, в условиях излишней толерантности национальных регуляторов, в отличие от того же Китая или США, где банки защищены от небанковских и иностранных игроков.

Такие заявления банкира – реакция на доклад ЦБ, выпущенный на прошлой неделе. В нем Банк России описал варианты регулирования вложений в нефинансовый бизнес. Он планирует ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Причем как материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), так и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от капитала, разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных