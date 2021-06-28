Банкиры поспорили с ЦБ о методах регулирования их экосистем

Банкиры поспорили с ЦБ о методах регулирования их экосистемУ банков должна быть возможность «позаботиться о будущем», считает крупнейший строитель экосистемы – «Сбер»
Банкиры высказались о планах ЦБ ограничить инвестиции в строительство экосистем. Если регулирование вводить только для банков, они не смогут конкурировать за клиента с нефинансовыми технологическими компаниями, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на Международном финансовом конгрессе (МФК). А если не смогут конкурировать, им останется только функция «высокорискованного и низкомаржинального подкапотного бэка» для хайтек-компаний, заметил Хасис: «У тех, кто этого не хочет, должна быть возможность позаботиться о будущем». Особенно это важно, считает госбанкир, в условиях излишней толерантности национальных регуляторов, в отличие от того же Китая или США, где банки защищены от небанковских и иностранных игроков.
Такие заявления банкира – реакция на доклад ЦБ, выпущенный на прошлой неделе. В нем Банк России описал варианты регулирования вложений в нефинансовый бизнес. Он планирует ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Причем как материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), так и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от капитала, разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.