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Стоимость фондирования для банков увеличится

Виной всему разогнавшаяся инфляция и рост ключевой ставки, считают в Moody’s
Вадим Арапов
Ставки банков растут вслед за ключевой Банка России, которая с марта поднималась три раза /Евгений Разумный / Ведомости

Банки все активнее поднимают ставки по депозитам из-за разогнавшейся инфляции, чтобы удержать вкладчиков: в среднем, по данным ЦБ, в 10 крупнейших банках по размеру средств населения они выросли до 5,3% с 5,1% за последние 30 дней. Из-за этого увеличатся их расходы на фондирование, пишут в своем обзоре аналитики Moody’s.

После пяти лет низкой инфляции и снижения процентных ставок, которые принесли пользу российским банкам и привели к буму на ипотечном рынке, тенденция развернулась. Рост средней максимальной ставки по депозитам ускорился: на 0,2 п. п. за последние 30 дней против 0,17 п. п. за предыдущие 30 дней. Это указывает на то, что банки продолжают повышать привлекательность вкладов для клиентов, чтобы противостоять инфляции, пишут аналитики Moody’s. Она разогналась в годовом выражении с 3% в июне прошлого года до 6,5% в июне 2021 г. Это максимальный показатель с августа 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных