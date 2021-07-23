Стоимость фондирования для банков увеличится

Стоимость фондирования для банков увеличитсяВиной всему разогнавшаяся инфляция и рост ключевой ставки, считают в Moody’s
Банки все активнее поднимают ставки по депозитам из-за разогнавшейся инфляции, чтобы удержать вкладчиков: в среднем, по данным ЦБ, в 10 крупнейших банках по размеру средств населения они выросли до 5,3% с 5,1% за последние 30 дней. Из-за этого увеличатся их расходы на фондирование, пишут в своем обзоре аналитики Moody’s.
После пяти лет низкой инфляции и снижения процентных ставок, которые принесли пользу российским банкам и привели к буму на ипотечном рынке, тенденция развернулась. Рост средней максимальной ставки по депозитам ускорился: на 0,2 п. п. за последние 30 дней против 0,17 п. п. за предыдущие 30 дней. Это указывает на то, что банки продолжают повышать привлекательность вкладов для клиентов, чтобы противостоять инфляции, пишут аналитики Moody’s. Она разогналась в годовом выражении с 3% в июне прошлого года до 6,5% в июне 2021 г. Это максимальный показатель с августа 2016 г.