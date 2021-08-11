«Траст» перестанет быть банком к 2024 году

«Банковская структура накладывает большой объем транзакционных издержек: отдельный надзор, дополнительный учет, ежедневная сдача отчетности», – говорит руководитель «Траста». Права и обязанности по активам и обязательствам передадут «наследнику». Как будет называться «наследник», пока не известно – слова «...непрофильных активов» в названии останутся, отметил Соколов. Активы банка сейчас, согласно МСФО за I квартал, – 316 млрд руб., все обязательства в размере 1,4 трлн руб. (балансовая стоимость) – это депозиты Банка России. Вернуть их «Траст» должен до конца 2023 г.