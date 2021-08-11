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«Траст» перестанет быть банком к 2024 году

Он выйдет за пределы своего пятилетнего срока жизни уже без лицензии
Екатерина Литова
«Траст» как банк непрофильных активов был создан в первую очередь в рамках санации банков для отработки их проблемных активов /Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Траст», который занимается возвратом активов санированных банков, откажется от банковской лицензии в 2023–2024 гг., рассказал в интервью «Ведомостям» предправления банка Александр Соколов: «В стратегической перспективе такие издержки институту непрофильных активов не нужны». Планируется добровольная ликвидация банка, которая должна будет завершиться до конца 2024 г., отметил представитель акционера «Траста» – Банка России.

«Банковская структура накладывает большой объем транзакционных издержек: отдельный надзор, дополнительный учет, ежедневная сдача отчетности», – говорит руководитель «Траста». Права и обязанности по активам и обязательствам передадут «наследнику». Как будет называться «наследник», пока не известно – слова «...непрофильных активов» в названии останутся, отметил Соколов. Активы банка сейчас, согласно МСФО за I квартал, – 316 млрд руб., все обязательства в размере 1,4 трлн руб. (балансовая стоимость) – это депозиты Банка России. Вернуть их «Траст» должен до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных