«Траст» проиграл спор с детскими магазинами Мамута

Как указано в иске «Вандеркинда», компания осуществляла погашение долгов за счет выручки от работы сети магазинов Hamleys, но после их закрытия в период ограничений не имела возможности получать выручку от основного вида деятельности и в результате не смогла погасить часть основного долга в размере 500 млн руб. в установленный срок — до 31 декабря 2020 г. Данный платеж был перенесен на 31 декабря 2022 г., уточнил юрист. «Траст» проигрывает один суд за другим, что говорит о консолидированной позиции правительства и судебной системы по вопросу недопустимости банкротства заемщиков из-за пандемии», — прокомментировал Чернышов решение суда.