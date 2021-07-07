«Траст» проиграл спор с детскими магазинами Мамута

«Траст» проиграл спор с детскими магазинами МамутаСуд пересмотрел условия договора кредитной линии ритейлера Hamleys
Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел условия договора о возобновляемой кредитной линии между оператором сети магазинов детских игрушек Hamleys («Вандеркинд») бизнесмена Александра Мамута и банком непрофильных активов «Траст», следует из картотеки арбитражных дел. Там указано, что суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который отказал ритейлеру в принудительном изменении условий договора с «Трастом» с целью реструктуризации долгов на сумму почти 2,6 млрд руб., и принял новый судебный акт.
Суд согласился с позицией истца о том, что ограничения по коронавирусу привели к снижению финансовых показателей ритейлера и что это является основанием для пересмотра договора на основании ст. 451 ГК РФ, сообщил «Ведомостям» юрист «Вандеркинда», управляющий партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры». Григорий Чернышов. Он напомнил, что компания обратилась в суд с требованием продлить срок выплаты долга по кредитной линии примерно на 5,5 млрд руб. (3 млрд руб. тела долга уже погашены, ставка 7,5%), исключить оплату процентов на весь срок действия коронавирусных ограничений.
«Суд согласился с тем, что сроком возврата кредита должен быть конец 2022 г., а на время действия режима коронавирусных ограничений проценты по кредиту не уплачиваются. А после отмены ограничений проценты уплачиваются, но по сниженной ставке — 1/2 от ставки рефинансирования ЦБ», — сказал Чернышов.
Как указано в иске «Вандеркинда», компания осуществляла погашение долгов за счет выручки от работы сети магазинов Hamleys, но после их закрытия в период ограничений не имела возможности получать выручку от основного вида деятельности и в результате не смогла погасить часть основного долга в размере 500 млн руб. в установленный срок — до 31 декабря 2020 г. Данный платеж был перенесен на 31 декабря 2022 г., уточнил юрист. «Траст» проигрывает один суд за другим, что говорит о консолидированной позиции правительства и судебной системы по вопросу недопустимости банкротства заемщиков из-за пандемии», — прокомментировал Чернышов решение суда.
В «Трасте» сообщили «Ведомостям», что «данным актом судебная система продолжает создавать опасные прецеденты для всего банковского рынка». Истец не имел возможности погашать кредит до пандемии, а финансовые показатели за 2020 г. «практически совпадают» с показателями за 2018 и 2019 гг., поэтому «неплатежеспособность заемщика никак не связана с пандемией», утверждают в банке. Там назвали решение апелляционной инстанции «необоснованным и принятым в нарушение законодательства».
«Формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклоняться от исполнения кредитных обязательств», — сообщили в пресс-службе банка.
«Вандеркинд» подал иск в Арбитражный суд Москвы о пересмотре условий договора кредитной линии в феврале 2021 г., в апреле суд отклонил иск. В апреле «Траст» подал иск к «Вандеркинду» о досрочном погашении задолженности в размере 2,6 млрд руб. Арбитражный суд Москвы приостановил производство по делу до вступления в силу решения суда по иску «Вандеркинда» к «Трасту». В конце января 2021 г. представитель «Траста» сообщал, что общая задолженность компании перед банком составляет порядка 2,5 млрд руб., платеж в размере 500 млн руб. был просрочен.
В июне 2021 г. Арбитражный суд Москвы принял аналогичное решение по иску другой структуры Мамута — объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино». Истец настаивал на увеличении срока кредитования с 2023 до 2027 г., освобождении от уплаты процентов на период полного закрытия кинотеатров из-за пандемии, снижении процентной ставки с 7,5 до 1%, при этом с оплатой процентов в конце срока кредитования. Суд удовлетворил данные требования, пояснял «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием решения суда. До этого суд принял аналогичное решение по иску к «Трасту» от подмосковного торгового центра группы «Регионы» (ООО «ТРК Красногорск»).
Основанием для изменения является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события.
Сложившаяся практика во время кризисов говорит о том, что изменение курсов валют и другие последствия являются основаниями для пересмотра кредитных договоров, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.
«По моим данным, в период пандемии порядка 20% судебных решений выносятся в пользу компаний, которые просили пересмотреть кредитные обязательства», — сказал он. По его словам, в случае с «Трастом» сложилась парадоксальная ситуация, когда государство напрямую помогает пострадавшим от пандемии отраслям, в то время как банк «занимает такую жесткую позицию в отношении своих заемщиков».
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Вандеркинд» на 100% принадлежит компании «Кукхаус», которая контролируется зарегистрированной на Кипре Farnborough Private Capital. Как писал РБК, 90% головной структуры принадлежат связанной с Мамутом Lynwood Investments, 10% — бизнесмену Роману Саркисяну.