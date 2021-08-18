Wildberries меняет правила игры на платежном рынке

Как устроены комиссии в торговой точке

Сейчас ценообразование и комиссии продавцов при оплате товаров картой устроены так, что сам клиент, покупая товар по карте, не платит за это дополнительно никаких комиссий. Это делает торговец – с него взимает эквайринговую комиссию банк. Но размер главной ее составляющей – межбанковской комиссии, или интерчейнджа, – устанавливают платежные системы. Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Доходы от интерчейнджа эмитенты используют для развития карточных продуктов, выплаты бонусов и кэшбэков и т. д. Интерчейндж может зависеть от типа торговой точки или карты, которой расплатились, в среднем на рынке он составляет 0,3–2,35%. Чем он выше – тем дороже для торговца обслуживание карты. У СБП комиссии для продавцов ниже рыночных и регулируются ЦБ – продавец напрямую платит банку от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.