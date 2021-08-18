Wildberries меняет правила игры на платежном рынке

Wildberries меняет правила игры на платежном рынкеОплата товаров картами Visa и MasterCard станет дороже
Ведущий маркетплейс страны – Wildberries – предложил своим покупателям разные условия при платежах картами разных платежных систем. Теперь можно оплатить товар без комиссии картой «Мир», по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay. А вот при оплате, например, картами Visa или Mastercard появится комиссия «иностранной платежной системы» в размере 2% от стоимости покупки. Маркетплейс, по словам его представителя, с 16 августа снизил цены на 2%. По расчетам Wildberries, благодаря новой опции россияне, оплачивающие товары через отечественные платежные системы, смогут ежедневно экономить около 40 млн руб.
Логика у новации маркетплейса такая: показать клиенту стоимость товара, «очищенную» от комиссии за транзакцию, и предоставить выбор, как платить. Если у клиента есть карта «Мир» или он заплатит через СБП, стоимость покупки для него останется прежней.
Если такой возможности нет и у клиента карта Visa, Mastercard или Maestro, с него возьмут еще 2% – столько в среднем для самой площадки стоит оплата картой иностранных платежных систем, объяснил представитель Wildberries. Комиссию возьмут и если клиент платит картой «Мир» через Apple Pay – транзакция осуществляется через посредника, который не передает данные о банковской карте. У отечественной платежной системы и СБП со SberPay самые низкие тарифы, поэтому покупатели и не будут платить им комиссии, объясняет логику представитель площадки.
Нововведение Wildberries не обрадовало международные платежные системы. Представитель Visa заявил, что расследует решение интернет-магазина взимать комиссию за оплату их картой: у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. В Mastercard анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт – активных участников рынка электронной коммерции, передал гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский. Он добавил, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются Национальной системой платежных карт.
Как устроены комиссии в торговой точке
Сейчас ценообразование и комиссии продавцов при оплате товаров картой устроены так, что сам клиент, покупая товар по карте, не платит за это дополнительно никаких комиссий. Это делает торговец – с него взимает эквайринговую комиссию банк. Но размер главной ее составляющей – межбанковской комиссии, или интерчейнджа, – устанавливают платежные системы. Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Доходы от интерчейнджа эмитенты используют для развития карточных продуктов, выплаты бонусов и кэшбэков и т. д. Интерчейндж может зависеть от типа торговой точки или карты, которой расплатились, в среднем на рынке он составляет 0,3–2,35%. Чем он выше – тем дороже для торговца обслуживание карты. У СБП комиссии для продавцов ниже рыночных и регулируются ЦБ – продавец напрямую платит банку от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.
По правилам Mastercard и Visa торговым предприятиям запрещено взимать дополнительную комиссию с держателя карты. Торгово-сервисное предприятие, подписывая договор эквайрингового обслуживания с банком для приема оплаты по картам Visa, соглашается с правилами платежной системы, отмечает представитель Visa. Правда, по словам представителя Wildberries, введенная комиссия не является дополнительной: «Эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались». Он добавляет, что полученная комиссия будет удерживаться сначала Wildberries, а затем идти в банк-эквайер.
Wildberries неоднократно заявляла представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась, рассказал представитель Wildberries в ответ на заявления Visa и Mastercard. В компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa.
Онлайн-площадка приветствует заявления систем о проведении расследований, но «главная задача следствия – не выйти на самих себя». Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу, отметил представитель компании, добавив, что там готовы к переговорам.
Обычно размер эквайринговой комиссии уже зашит в стоимость товара независимо от того, какой картой платит клиент, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. По закону о защите прав потребителей продавцу запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты, добавляет она. Но всем известно, что автодилеры продают машины за наличные либо, если гражданин хочет платить картой, берут с него эти 2% , которые в случае с большими транзакциями оказываются огромными, напоминает Обаева.
Расстановка сил
Карты «Мир» заняли 24% рынка по объему платежей в 2020 г., следует из отчета Национальной системы платежных карт (через нее на территории России проходят транзакции по картам любой платежной системы). Все остальное делят между собой Visa и Mastercard, свои точные доли они не раскрывают.
Закон действительно запрещает устанавливать разные цены на товар в зависимости от способа оплаты, но дьявол, как известно, в деталях, парирует партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов: как разграничить собственно цену товара и сопутствующие расходы – это «тонкая материя», которая законом четко не регламентируется.
Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил «Ведомостям», что закон о защите конкуренции содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов – Wildberries таким не является.
Крупнейший маркетплейс не нарушил закон, но решил поменять правила игры в вызывающей манере, говорит директор по развитию OpenWay (сервисная компания на рынке обработки платежей) Сергей Лебедев. Делать системы поощрения конкретного платежного метода и программы лояльности – история известная, но это не должно быть так, что покупатель вынужден платить больше просто за то, что у него другая платежная система, продолжает Лебедев. Нормальная история, когда для поощрения определенного метода оплаты (например, через СБП) магазин вводит временную акцию – повышенные баллы с покупки на карту лояльности. В некоторых случаях сами платежные системы для поощрения оплаты их картой готовы компенсировать часть расходов на это, объясняет Лебедев. К примеру, сейчас владельцы подписки «Яндекс.Плюс» при оплате картой Mastercard получат повышенные бонусы на счет.
«Яндекс.Маркет» не взимает комиссию за оплату картой и не планирует перекладывать эквайринг на плечи пользователей, говорит представитель маркетплейса: обычно сервис либо полностью берет эквайринг на себя (так делают, например, «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда»), либо делит эти расходы с поставщиками. Ставку эквайринга определяет не платежная система, а банк, у которого заключены соглашения с платежными системами. При этом размер интерчейнджа для платежных систем различается незначительно, отмечает он.
Представители ЦБ (владеет НСПК и СБП), «Мира», Ozon и «Сбермегамаркета» не ответили на запрос. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
В подготовке статьи участвовала Алена Тригубко