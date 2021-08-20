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Как банки завышают полную стоимость кредита

Банк России проблему признает и намерен устранять пробелы в законе
Вадим Арапов Екатерина Литова
ЦБ борется с недобросовестными кредиторами, которые пользуются невнимательностью граждан и пробелами в законе /Максим Стулов / Ведомости

Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной («Ведомости» с ним ознакомились), где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В Банке России проблему признают и готовят изменения в закон.

Понятие полной стоимости кредита (ПСК) регулятор ввел в 2008 г. – оно отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. В расчет ПСК включаются, например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов). Поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту. Но есть и те виды платежей, который в расчет ПСК не входят. Не учитываются платежи заемщика, которые следуют из требований закона, связаны с несоблюдением условий договора, а также платежи, которые зависят от поведения заемщика. К последним относятся, например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка (штраф, пени).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных