Как банки завышают полную стоимость кредита

Как банки завышают полную стоимость кредитаБанк России проблему признает и намерен устранять пробелы в законе
Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной («Ведомости» с ним ознакомились), где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения. Об этом рассказала «Ведомостям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В Банке России проблему признают и готовят изменения в закон.
Понятие полной стоимости кредита (ПСК) регулятор ввел в 2008 г. – оно отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. В расчет ПСК включаются, например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов). Поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту. Но есть и те виды платежей, который в расчет ПСК не входят. Не учитываются платежи заемщика, которые следуют из требований закона, связаны с несоблюдением условий договора, а также платежи, которые зависят от поведения заемщика. К последним относятся, например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка (штраф, пени).