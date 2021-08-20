Как банки завышают полную стоимость кредита

Понятие полной стоимости кредита (ПСК) регулятор ввел в 2008 г. – оно отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. В расчет ПСК включаются, например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов). Поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту. Но есть и те виды платежей, который в расчет ПСК не входят. Не учитываются платежи заемщика, которые следуют из требований закона, связаны с несоблюдением условий договора, а также платежи, которые зависят от поведения заемщика. К последним относятся, например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка (штраф, пени).