Спрос населения на доллары упал в шесть раз

Спрос населения на доллары упал в шесть разВиной тому неопределенности с поездками за рубеж
Банк России зафиксировал нехарактерное для июня снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту: по сравнению с маем он упал на 27% до 700 млн в долларовом эквиваленте. В сравнении с июнем прошлого года падение еще больше – в 2,3 раза. Чистый спрос считается как разница между тем, сколько граждане продали банкам и сняли валюты со счетов, и тем, сколько они купили и зачислили на счета.
Это прошло из-за сокращения чистого спроса на доллары: относительно июня 2020 г. он упал более чем в шесть раз, до $196 млн, относительно мая произошло падение почти в четыре раза. На евро спрос увеличился в 2,6 раза относительно предыдущего месяца, до $459 млн., но в сравнении с июнем прошлого года он вырос не так значительно – на 76%.
Обычно спрос на валюту растет в преддверии периода отпусков, пишет ЦБ. На снижение спроса повлияла неопределенность ситуации из-за введения властями популярных у россиян стран въездных ограничений: обязательная вакцинация, ПЦР тесты. Граждане переориентировались на внутренний туризм, что привело к продаже накопленной наличной валюты, которую они снимали с валютных счетов.
Отдельный спрос на евро может объясняться тем, что в июне ряд европейских стран (например, Хорватия, Великобритания) начали открывать свои границы для туристов, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко. На рост спроса вряд ли могли повлиять инфляция или ожидания по ослаблению курса рубля, считает она: в этом случае достаточно держать остаток на валютном счете в банке, нет необходимости снимать наличные.
По сравнению с маем совокупный спрос (сумма валюты, купленной в банках, полученной по обмену и снятой с валютных счетов) на валюту вырос на 8% и составил $3,5 млрд. Его размер был меньше июня 2019 и 2020 гг. на 14 и 11%, соответственно. Совокупный спрос на доллары в июне уменьшился на 8% до $2,2 млрд, на евро – вырос на 58%, до $1,2 млрд. Год назад ситуация со спросом на валюту была иной: на доллары спрос составлял $3,1 млрд, на евро – $800 млн. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась в июне 2021 г. до 64% относительно 75% в мае, доля евро увеличилась с 24 до 35%.
В июне россияне сняли на 3% меньше денег с валютных счетов, чем в мае – $2 млрд. Относительно прошлого года сумма не изменилась. В долларах снято 1,3 млрд (-17% к маю). Евро на счетах, наоборот, увеличились – на 174 млн или 37%, до 645 млн в долларовом эквиваленте.
Население купило в банках валюты на 32% больше, чем в мае – $1,5 млрд. Долларов купили больше на 9% ($888 млн), но относительно прошлого года – на 24% меньше. Европейской валюты купили на $567 млн, что на 93 и 53% больше предыдущего месяца и июня 2020 г. соответственно. Количество операций по покупке гражданами наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 36% и составило 900 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 3% до $1 583.
При этом предложение (продажа банкам и зачисление на счета) населением долларов в июне по сравнению с маем выросло на 23%, евро – на 27%, составив $2 млрд и 800 млн соответственно. Доля долларов в структуре предложения увеличилась до 72% относительно 71%, евро – с 25 до 27%.
Банкам граждане продали $1 млрд наличной иностранной валюты, что на 23% больше мая и на 52% – июня 2020 г. На доллары пришлось $723 млн, что на 28% выше мая и на 53% – июня прошлого года. Евро продали на $257 млн – на 19 и 44% больше мая и июня соответственно.
Банки ввезли в страну почти $2 млрд валюты в наличной форме – максимум с начала года. Рост на 58% относительно мая и на 63% – июня 2020 г. Из этой суммы $1,6 млрд – в долларах. Их ввоз вырос на 54% как в сравнении с маем, так и с прошлогодним июнем. Евро ввезли 353 млн – это в 2,5 раза больше мая и в 2,1 раза – июня 2020 г. Год назад на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки в марте ввезли в страну $4,95 млрд и $1,13 млрд евро. Больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 г. ($9,5 и $10,15 млрд соответственно), отмечал РБК.