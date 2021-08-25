Спрос населения на доллары упал в шесть раз

Банки ввезли в страну почти $2 млрд валюты в наличной форме – максимум с начала года. Рост на 58% относительно мая и на 63% – июня 2020 г. Из этой суммы $1,6 млрд – в долларах. Их ввоз вырос на 54% как в сравнении с маем, так и с прошлогодним июнем. Евро ввезли 353 млн – это в 2,5 раза больше мая и в 2,1 раза – июня 2020 г. Год назад на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки в марте ввезли в страну $4,95 млрд и $1,13 млрд евро. Больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 г. ($9,5 и $10,15 млрд соответственно), отмечал РБК.