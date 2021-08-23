ЦБ зафиксировал рекордный с 2017 года приток валюты на счета россиян

При этом в указанный период сокращался объем срочных валютных вкладов населения. Он снизился на 6,2%, или на $3,8 млрд — до $58 млрд. Однако данный показатель меньше, чем в январе–июле прошлого года. Тогда объем валютных депозитов граждан упал на $9,7 млрд на фоне обнуления ставки ФРС США.