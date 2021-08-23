Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордный с 2017 года приток валюты на счета россиян

Ведомости

Объем средств россиян на текущих валютных счетах увеличился в январе–июле 2021 г. на 17,6%, или на $5,3 млрд, достигнув к 1 августу 35,6 млрд руб. Это максимальный рост с 2017 г., когда приток средств за семь месяцев составил 20,1%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

При этом в указанный период сокращался объем срочных валютных вкладов населения. Он снизился на 6,2%, или на $3,8 млрд — до $58 млрд. Однако данный показатель меньше, чем в январе–июле прошлого года. Тогда объем валютных депозитов граждан упал на $9,7 млрд на фоне обнуления ставки ФРС США.

В целом в этом году объем валютных сбережений россиян в банках увеличился на 1,6%, или $1,5 млрд — до $93,6.

Эксперты связывают наблюдаемую динамику с низкими ставками по валютным вкладам. Так, в июне средневзвешенная ставка по долларовым депозитам сроком до года составила 0,46%, от года — 0,65%. Доходность таких депозитов в евро была на уровне 0,06% и 0,34% годовых соответственно.

«Нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются», — объяснил заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Валютные счета в этом случае являются более ликвидным инструментом, добавил управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

Ранее по теме: Зампред ВТБ предсказал «существенный» рост привлекательности банковских вкладов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных