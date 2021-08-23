ЦБ зафиксировал рекордный с 2017 года приток валюты на счета россиян
При этом в указанный период сокращался объем срочных валютных вкладов населения. Он снизился на 6,2%, или на $3,8 млрд — до $58 млрд. Однако данный показатель меньше, чем в январе–июле прошлого года. Тогда объем валютных депозитов граждан упал на $9,7 млрд на фоне обнуления ставки ФРС США.
В целом в этом году объем валютных сбережений россиян в банках увеличился на 1,6%, или $1,5 млрд — до $93,6.
Эксперты связывают наблюдаемую динамику с низкими ставками по валютным вкладам. Так, в июне средневзвешенная ставка по долларовым депозитам сроком до года составила 0,46%, от года — 0,65%. Доходность таких депозитов в евро была на уровне 0,06% и 0,34% годовых соответственно.
«Нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются», — объяснил заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Валютные счета в этом случае являются более ликвидным инструментом, добавил управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.