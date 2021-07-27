Зампред ВТБ предсказал «существенный» рост привлекательности банковских вкладов

При этом ранее, с июля 2020 по март 2021 г., ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. На фоне этого банки стали снижать ставки по кредитам и депозитам. По данным ЦБ, в октябре прошлого года максимальный размер процентной ставки в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, достиг наименьшего за все время наблюдений значения в 4,3%. На фоне подобной динамики наблюдался отток средств со вкладов россиян. Так, по данным ЦБ, за 2020 г. объем вкладов физических лиц сократился на 1,68 трлн руб. В начале этого года тенденция продолжилась: отток средств со срочных депозитов населения в российских банках в рублях в I квартале составил 521,5 млрд руб., с валютных депозитов — 262,1 млрд руб.