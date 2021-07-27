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Зампред ВТБ предсказал «существенный» рост привлекательности банковских вкладов

Ведомости

Средняя ставка по срочным вкладам на срок от полугода до года по итогам декабря может составить 6,25% после 4,9% в том же месяце 2020 г., то есть привлекательность банковских депозитов для клиентов существенно вырастет, заявил журналистам на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«До повышения ключевой ставки ЦБ реальная доходность по вкладам и накопительным счетам не перекрывала ожидаемой инфляции, которая по прогнозам регулятора на 2021 год составит порядка 5,7–6,2%. С изменением ключевой ставки до конца года привлекательность депозитов существенно вырастет: мы видим потенциал прироста ставок по депозитам на 1,35 п. п. за год, таким образом, средневзвешенные ставки по депозитам будут выше, чем уровень инфляции», — сказал он.

В первом полугодии средняя ставка по вкладам в России, наоборот, падала. Так, в июне, по данным ВТБ, она составила 4,57%. При этом годовая инфляция достигла максимума с августа 2016 г. — 6,5%. 

Средняя ставка по счетам до востребования в конце прошлого года была на уровне 4,88%, а в июне — 5,08%. В ВТБ ожидают, что к концу текущего года она достигнет 5,34%. Таким образом, по мнению аналитиков, депозиты вновь станут более привлекательными по сравнению с накопительными счетами, резюмировали в банке.

В итоге наблюдавшийся во втором полугодии тренд «переломится» по сравнению с первым и «депозитная база будет наращиваться, что важно как индикатор стабильности и ликвидности финансовой системы», отметил Печатников. В же время, по мнению зампреда, маловероятно, что ожидаемый рост депозитного бизнеса банков перекроет отток средств со вкладов в январе-июне, так что в целом по итогам 2021 г. динамика депозитного бизнеса, вероятно, окажется отрицательной. 

Рост привлекательности депозитов ожидается в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Так, на заседании 23 апреля совет директоров регулятора поднял ее сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых — ранее на таком уровне она была в декабре 2019 г. Подобное решение ЦБ принял на фоне ускоряющихся темпов роста потребительских цен в стране. 

При этом ранее, с июля 2020 по март 2021 г., ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. На фоне этого банки стали снижать ставки по кредитам и депозитам. По данным ЦБ, в октябре прошлого года максимальный размер процентной ставки в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, достиг наименьшего за все время наблюдений значения в 4,3%. На фоне подобной динамики наблюдался отток средств со вкладов россиян. Так, по данным ЦБ, за 2020 г. объем вкладов физических лиц сократился на 1,68 трлн руб. В начале этого года тенденция продолжилась: отток средств со срочных депозитов населения в российских банках в рублях в I квартале составил 521,5 млрд руб., с валютных депозитов — 262,1 млрд руб. 

Ранее по теме: Как резкий подъем ключевой ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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