ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнее

Сейчас банки при выдаче кредита руководствуются положением Банка России 590-П. Оно закрепляет перечень информации для анализа финансового положения заемщика. Например, при выдаче кредита физлицу банк учитывает справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки сейчас в основном предлагают самозанятым кредиты, которые предназначаются для физлиц и никак не учитывают статус самозанятого, говорит заместитель руководителя ОНФ Арсений Беленький. Хотя в примерном перечне есть формулировка «иные документы», банки не спешат использовать документы, прямо не указанные в положении, отмечает он.