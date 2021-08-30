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ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнее

Банки смогут использовать справки из приложения «Мой налог» для подтверждения дохода
Вадим Арапов
Максим Стулов / Ведомости

Получение кредитов для самозанятых должно стать доступнее: Банк России включит справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в качестве документа, подтверждающего доход. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина Общероссийскому народному фронту (ОНФ; есть у «Ведомостей»). Представитель ОНФ получение письма подтвердил. ЦБ планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 г., сообщил представитель регулятора, подтвердив факт отправки письма.

Сейчас банки при выдаче кредита руководствуются положением Банка России 590-П. Оно закрепляет перечень информации для анализа финансового положения заемщика. Например, при выдаче кредита физлицу банк учитывает справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки сейчас в основном предлагают самозанятым кредиты, которые предназначаются для физлиц и никак не учитывают статус самозанятого, говорит заместитель руководителя ОНФ Арсений Беленький. Хотя в примерном перечне есть формулировка «иные документы», банки не спешат использовать документы, прямо не указанные в положении, отмечает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных