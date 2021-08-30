ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнее

ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнееБанки смогут использовать справки из приложения «Мой налог» для подтверждения дохода
Получение кредитов для самозанятых должно стать доступнее: Банк России включит справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в качестве документа, подтверждающего доход. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина Общероссийскому народному фронту (ОНФ; есть у «Ведомостей»). Представитель ОНФ получение письма подтвердил. ЦБ планирует внести изменения в свои документы до конца 2021 г., сообщил представитель регулятора, подтвердив факт отправки письма.
Сейчас банки при выдаче кредита руководствуются положением Банка России 590-П. Оно закрепляет перечень информации для анализа финансового положения заемщика. Например, при выдаче кредита физлицу банк учитывает справку с места работы, НДФЛ и иные документы. Банки сейчас в основном предлагают самозанятым кредиты, которые предназначаются для физлиц и никак не учитывают статус самозанятого, говорит заместитель руководителя ОНФ Арсений Беленький. Хотя в примерном перечне есть формулировка «иные документы», банки не спешат использовать документы, прямо не указанные в положении, отмечает он.