Доходность пенсионных накоплений у частных фондов растет

Доходность пенсионных накоплений у частных фондов растетВсе благодаря росту рынка акций и замедлению падения стоимости облигаций
Во II квартале у всех негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые работают с пенсионными накоплениями граждан, в отличие от первого была положительная доходность от инвестирования этих средств. Это следует из опубликованной статистики Банка России.
Четыре из пяти крупнейших НПФ по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) показали рост доходности от 0,5 до 2,6 п. п. Лучший результат (до выплат вознаграждения УК и фонду) среди вообще всех НПФ показал крупнейший – НПФ Сбербанка: 8,1% годовых, доходность выросла за квартал на 0,5 п. п. На НПФ Сбербанка приходится 23% всех пенсионных накоплений у частных фондов – 681 млрд руб. На 2-м и 3-м месте как по размеру накоплений, так и по доходности идут «Газфонд пенсионные накопления» – 6,4% (+2,6 п. п.) и «Открытие» – 4,36% (+1,1 п. п.). У НПФ ВТБ доходность выросла за квартал на 1,5 п. п. и составила 3,68%. Только у НПФ «Будущее» среди топ-5 фондов доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений упала на 1,3 п. п. до 3,9%.
Благодаря росту доходности у крупнейших игроков росла и средневзвешенная доходность всех частных фондов, по итогам II квартала достигнув 5% годовых (+0,9 п. п.). При этом она все еще ниже II квартала 2020 г. (5,7%) и инфляции, которая в июне была 6,5% годовых.
Тем не менее средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений у частных фондов второй квартал подряд выше, чем у государственной управляющей ВЭБ, как по расширенному портфелю, так и по портфелю государственных ценных бумаг (4,1% годовых). Через ВЭБ инвестируются средства «молчунов» (тех, кто никогда никуда не переводит пенсионные накопления) из Пенсионного фонда России (ПФР). Одной из причин такой динамики является низкая доля акций в портфелях последнего, пишет ЦБ. Правда, только у четырех из 25 фондов – Сбербанк, «Газфонд пенсионные накопления», «Открытие» и «Доверие» – доходность оказалась выше доходности инвестирования пенсионных накоплений ПФР. На эти компании приходится 60,4% от 3 трлн руб. совокупных пенсионных накоплений.
Доходность от размещения пенсионных резервов у фондов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) тоже росла, но была ниже показателей фондов по ОПС – 2,4% годовых (+1 п. п.). Лидерами тут оказались уже не самые крупные игроки рынка НПО. Максимальную доходность показали «Ингосстрах пенсия» (4%), ВТБ (3,7%) и НПФ Сбербанка (3,3%).
Два крупнейших фонда – «Благосостояние» и «Газфонд», на которые суммарно приходится около 60% (896 млрд руб.) всех обязательств по НПО, – за II квартал получили доходность в размере 3,28 (+1,3 п. п.) и 1,8% (+0,9 п. п.) годовых соответственно.
Рост доходностей связан с улучшением динамики рынка акций и замедлением падения рынка облигаций, пишет ЦБ в обзоре. Индекс акций MCFTR Мосбиржи в первом полугодии 2021 г. вырос на 42,4% в годовом выражении. Фонды продавали часть акций, котировки которых существенно росли в течение квартала.
Но на рынок акций приходится малая часть структуры портфеля пенсионных накоплений (6%) и резервов (9,9%). Существенная часть портфелей фондов приходится на инструменты долгового рынка – облигации. В структуре пенсионных накоплений во II квартале они занимали 51,4%, резервов – 48%. Доходность фондов смогла вырасти потому, что большая часть повышения процентных ставок на облигационных рынках, которая приводит к снижению стоимости долговых инструментов, пришлась на I квартал. Индекс полной доходности государственных ценных бумаг RGBITR снизился за первое полугодие на 12,5%, индекс корпоративных облигаций RUCBITR – на 2,2%.
Несмотря на рост доходности, отток граждан, формирующих накопления в НПФ, продолжился: во II квартале их число сократилось на 55 600 человек до уровня менее 37 млн. Темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом почти в 2 раза, что частично объясняется влиянием переходной кампании на результаты прошлого квартала. В начале года количество лиц, застрахованных в НПФ, сократилось на 112 300 человек, из них на 71 500 человек – за счет граждан, вернувшихся из НПФ в ПФР. Сокращению числа лиц, формирующих накопления в НПФ, в апреле – июне способствовали небольшие счета таких граждан, пишет ЦБ, в связи с чем при наступлении пенсионных оснований они получают единовременные выплаты и исключаются из числа застрахованных лиц.
Нельзя однозначно увязывать текущую доходность и поведение клиентской базы, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Она в принципе неактивна – уже нет значительных перетоков в другие фонды. Это может быть и естественная убыль – граждане умирают и прекращают получать пенсию. Кроме того, исторически доходность НПФ никогда не влияла на поведение клиентов, замечает Митрофанов, на него влияла активность продающей сети того или иного фонда.
Как отмечал ЦБ ранее, в условиях низкой активности переходов граждан из одного фонда в другой объединение НПФ остается практически единственным способом увеличения клиентской базы по ОПС, что может стимулировать дальнейшую консолидацию отрасли.
Число клиентов НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению во II квартале 2021 г. увеличилось на 10 000 человек год к году, или на 4500 с I квартала. Несмотря на то что у граждан остается высокий интерес к инструментам фондового рынка (брокерское обслуживание, ИИС и др.) как альтернативным источникам накоплений, у населения все равно нет сильного интереса к рынку розничного НПО, пишет регулятор. Последний по определению предполагает долгосрочные вложения, выгода от которых может быть неочевидна для значительной части населения, имеющей на данный момент короткий инвестиционный горизонт. Кроме того, большинство крупных корпораций уже являются клиентами пенсионных фондов.