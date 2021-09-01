Доходность пенсионных накоплений у частных фондов растет

Несмотря на рост доходности, отток граждан, формирующих накопления в НПФ, продолжился: во II квартале их число сократилось на 55 600 человек до уровня менее 37 млн. Темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом почти в 2 раза, что частично объясняется влиянием переходной кампании на результаты прошлого квартала. В начале года количество лиц, застрахованных в НПФ, сократилось на 112 300 человек, из них на 71 500 человек – за счет граждан, вернувшихся из НПФ в ПФР. Сокращению числа лиц, формирующих накопления в НПФ, в апреле – июне способствовали небольшие счета таких граждан, пишет ЦБ, в связи с чем при наступлении пенсионных оснований они получают единовременные выплаты и исключаются из числа застрахованных лиц.