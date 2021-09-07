Промсвязьбанк остановил продажу обанкроченного Марийского НПЗ

Конкурсный управляющий Георгий Скворцов оценил начальную цену имущества НПЗ для торгов в 4,8 млрд руб. В конце августа имущественный комплекс был выставлен на торги с этой начальной ценой. В состав продаваемого лота вошли находящиеся в залоге у Московского кредитного банка (МКБ) здания и сооружения, различное оборудование, автомобили, спецтехника и проч. Ранее все имущество НПЗ, включая свободное от залога, было оценено в 5 млрд руб. Открытый аукцион был назначен на 8 октября, прием заявок начался 1 сентября.