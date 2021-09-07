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Промсвязьбанк остановил продажу обанкроченного Марийского НПЗ

Банк-кредитор считает, что завод стоит в несколько раз дороже
Анна Подлинова
Пресс-служба Марийского НПЗ

Промсвязьбанк (ПСБ), который является конкурсным кредитором обанкротившегося Марийского НПЗ (входил ранее в «Новый поток» Дмитрия Мазурова), подал в Арбитражный суд Марий Эл заявление с просьбой пересмотреть порядок, условия и сроки продажи завода. Суд увидел противоречия в интересах конкурсного управляющего и банка и принял решение наложить обеспечительные меры: продажа имущества НПЗ приостановлена до разрешения разногласий, следует из картотеки арбитражных дел.

Конкурсный управляющий Георгий Скворцов оценил начальную цену имущества НПЗ для торгов в 4,8 млрд руб. В конце августа имущественный комплекс был выставлен на торги с этой начальной ценой. В состав продаваемого лота вошли находящиеся в залоге у Московского кредитного банка (МКБ) здания и сооружения, различное оборудование, автомобили, спецтехника и проч. Ранее все имущество НПЗ, включая свободное от залога, было оценено в 5 млрд руб. Открытый аукцион был назначен на 8 октября, прием заявок начался 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных