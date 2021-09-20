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Платежная система «Киберплат» прекратила проводить платежи

Решение принятно после отзыва лицензии у банка «Платина»
Владислав Новый
«Киберплат» соединял провайдеров, компании, в пользу которых принимались платежи, с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи / Евгений Разумный / Ведомости

Первые сообщения о задержках платежей через систему «Киберплат» появились 17 сентября, вскоре после сообщения ЦБ об отзыве лицензии у банка «Платина», который являлся оператором платежной системы.

«В связи с отзывом лицензии у банка «Платина» наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через «Киберплат», – сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин. – Проведение платежей было оперативно переведено на платформу другого партнера. Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости будем оперативно информировать клиентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных