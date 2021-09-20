Платежная система «Киберплат» прекратила проводить платежи

Платежная система «Киберплат» прекратила проводить платежиРешение принятно после отзыва лицензии у банка «Платина»
Первые сообщения о задержках платежей через систему «Киберплат» появились 17 сентября, вскоре после сообщения ЦБ об отзыве лицензии у банка «Платина», который являлся оператором платежной системы.
«В связи с отзывом лицензии у банка «Платина» наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через «Киберплат», – сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин. – Проведение платежей было оперативно переведено на платформу другого партнера. Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости будем оперативно информировать клиентов».
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