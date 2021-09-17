ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Банк «Платина» нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, из-за чего в течение последнего года к нему несколько раз применялись меры, указано в сообщении регулятора. Также банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов. Банк проводил непрозрачные операции по расчетам между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.