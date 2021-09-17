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ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Платина», сообщил ЦБ. Кредитная организация занимала 246-е место в банковской системе России.

Банк «Платина» нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, из-за чего в течение последнего года к нему несколько раз применялись меры, указано в сообщении регулятора. Также банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов. Банк проводил непрозрачные операции по расчетам между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В организацию назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк «Платина» — участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут получить 100% средств на своих вкладах, но не более 1,4 млн руб. на человека.

Ранее по теме: ЦБ ввел временную администрацию в сотрудничающем с КНДР российском банке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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