ЦБ ввел временную администрацию в сотрудничающем с КНДР российском банке

Регулятор поясняет, что данное решение было принято из-за нарушений «Спутником» ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор указывает, что банк занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов. «Надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения», — говорится в сообщении ЦБ.