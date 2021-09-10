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ЦБ ввел временную администрацию в сотрудничающем с КНДР российском банке

Ведомости

Центробанк возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком «Спутник» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Об этом говорится в сообщении ЦБ. 

КБ «Спутник» является единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли Корейской народно-демократической республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в рамках исполнения резолюции ООН, указали в ЦБ. 

Регулятор поясняет, что данное решение было принято из-за нарушений «Спутником» ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор указывает, что банк занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов. «Надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения», — говорится в сообщении ЦБ. 

Наложение функции временной администрации АСВ банков позволяет получить оперативный контроль над деятельностью банка. Это позволяет обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Временная администрация проводит проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

На период деятельности временной администрации приостановлены полномочия органов управления и полномочия акционеров «Спутника», связанные с участием в уставном капитале. 

Указанный банк является участником системы страхования вкладов. Введение Центробанком моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Согласно закону, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. По величине активов «Спутник» занимает 292-е место в банковской системе России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных