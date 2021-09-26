Россияне продолжают забирать средства с валютных вкладов

Россияне продолжают забирать средства с валютных вкладовИз-за низких ставок удобнее держать деньги на текущих счетах
В августе остатки на валютных счетах сократились на $700 млн до $56,6 млрд в долларовом эквиваленте. С начала года – на $5,1 млрд, подсчитал для «Ведомостей» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе оборотных ведомостей банков. По его словам, это минимальное значение с осени 2010 г., когда на валютных счетах было $55,2 млрд.
Лидером по оттоку с валютных депозитов стал Сбербанк: за август депозиты в валюте сократились на $500 млн до $23,3 млрд, а за январь – август – на $2,5 млрд, подсчитал Осадчий.
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