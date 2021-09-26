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Россияне продолжают забирать средства с валютных вкладов

Из-за низких ставок удобнее держать деньги на текущих счетах
Вадим Арапов
Пока нет предпосылок для роста привлекательности валютных депозитов / Максим Стулов / Ведомости

В августе остатки на валютных счетах сократились на $700 млн до $56,6 млрд в долларовом эквиваленте. С начала года – на $5,1 млрд, подсчитал для «Ведомостей» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе оборотных ведомостей банков. По его словам, это минимальное значение с осени 2010 г., когда на валютных счетах было $55,2 млрд.

Лидером по оттоку с валютных депозитов стал Сбербанк: за август депозиты в валюте сократились на $500 млн до $23,3 млрд, а за январь – август – на $2,5 млрд, подсчитал Осадчий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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