Россияне продолжают забирать средства с валютных вкладов

В августе остатки на валютных счетах сократились на $700 млн до $56,6 млрд в долларовом эквиваленте. С начала года – на $5,1 млрд, подсчитал для «Ведомостей» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе оборотных ведомостей банков. По его словам, это минимальное значение с осени 2010 г., когда на валютных счетах было $55,2 млрд.