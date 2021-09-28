Россию захлестнула ипотечная лихорадка

Ипотечные программы с господдержкой привели к «ипотечной лихорадке», которая обусловлена смещением акцентов в пользу решения жилищных проблем вместо текущего потребления, говорится в аналитическом материале РЭУ им. Г. В. Плеханова. В нем отмечается, что совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн руб., а доля ипотеки в портфеле кредитов частным лицам у российских банков выросла с марта 2020 г. по август 2021 г. на 4,1 п. п. до 47,6%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превысил 53 и 55% соответственно.