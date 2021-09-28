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Россию захлестнула ипотечная лихорадка

Эксперты опасаются роста просрочки по кредитам на покупку жилья
Вадим Арапов
В ипотечном и потребительском кредитовании усилились признаки перегрева / Евгений Разумный / Ведомости

Ипотечные программы с господдержкой привели к «ипотечной лихорадке», которая обусловлена смещением акцентов в пользу решения жилищных проблем вместо текущего потребления, говорится в аналитическом материале РЭУ им. Г. В. Плеханова. В нем отмечается, что совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн руб., а доля ипотеки в портфеле кредитов частным лицам у российских банков выросла с марта 2020 г. по август 2021 г. на 4,1 п. п. до 47,6%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превысил 53 и 55% соответственно.

«Опасность такой ипотечной лихорадки заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, в будущем не всегда способной качественно обслуживать задолженность», – опасаются авторы исследования. По их данным, в ряде регионов страны такие тенденции уже отмечаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных