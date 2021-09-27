Аналитики зафиксировали снижение просрочки по ипотеке на 10%

22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса на фоне ажиотажного спроса на недвижимость из-за низких ставок по ипотечным программам квадратный метр жилья в России в среднем подорожал на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Это приводит к тому, что людям приходится брать кредиты на большую сумму, так что жилье становится для них менее доступным, пояснила она.