Аналитики зафиксировали снижение просрочки по ипотеке на 10%
Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке к 1 августа этого года сократился по сравнению с 1 декабря 2020 г. более чем на 10%, или на 8 млрд руб., сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный».
Общий объем ипотечного портфеля российских банков почти достиг 11 трлн руб. За год он вырос на 29%, а с начала 2021 г. — на 16%. По данным Банка России, объем просроченной задолженности по ипотеке на 1 августа составил 66,4 млрд руб., или 0,6%. К 1 декабря 2020 г. он был на уровне 0,8%, или 72,8 млрд руб.
«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев. Он отметил, что сейчас аналитики не видят факторов, которые могут привести к формированию ипотечного «пузыря» на рынке в ближайшем будущем.
22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса на фоне ажиотажного спроса на недвижимость из-за низких ставок по ипотечным программам квадратный метр жилья в России в среднем подорожал на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Это приводит к тому, что людям приходится брать кредиты на большую сумму, так что жилье становится для них менее доступным, пояснила она.
16 сентября глава регулятора заявила, что фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению. Она подчеркнула необходимость следить за тем, чтобы темпы выдачи ипотеки росли в меру увеличения реальных доходов населения. Набиуллина неоднократно предупреждала, что нужно не допустить повышения долговой нагрузки граждан и ситуации, когда у них нет возможности обслуживать долги.