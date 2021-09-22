Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии
Квадратный метр жилья в России с начала пандемии в среднем подорожал на 39%, тогда как с 2013 по 2020 г. — на 33%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Трансляция заседания велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.
«У нас с начала пандемии стоимость квадратного метра по сегодняшний день выросла на 39%. Это больше, чем с начала 2013 г. по 2020 г. За семь лет выросла на 33%, потом за практически полтора года — на 39%. Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита и жилье становится менее доступным», — сказала она.
Набиуллина объяснила, что именно по этой причине ЦБ выступал за изменение льготных ипотечных программ и за то, чтобы сделать их более адресными. Цены на жилье в России стали расти высокими темпами после того, как в апреле 2020 г. правительство ввело программу, позволяющую взять кредит на покупку жилья в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. — для прочих регионов.
На фоне ажиотажного спроса на недвижимость и высоких темпов ее удорожания власти с 1 июня 2021 г. изменили условия программы. Теперь ставка по ней составляет 7%, а максимальный размер кредита — 3 млн руб. для всех областей страны. Благодаря этому риски «перегрева» рынка стали снижаться, отметил ЦБ в конце августа. В дальнейшем регулятор ожидает нормализации динамики ипотечного кредитования в России.