Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии

«У нас с начала пандемии стоимость квадратного метра по сегодняшний день выросла на 39%. Это больше, чем с начала 2013 г. по 2020 г. За семь лет выросла на 33%, потом за практически полтора года — на 39%. Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита и жилье становится менее доступным», — сказала она.