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Недвижимость

Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии

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Квадратный метр жилья в России с начала пандемии в среднем подорожал на 39%, тогда как с 2013 по 2020 г. — на 33%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Трансляция заседания велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.

«У нас с начала пандемии стоимость квадратного метра по сегодняшний день выросла на 39%. Это больше, чем с начала 2013 г. по 2020 г. За семь лет выросла на 33%, потом за практически полтора года — на 39%. Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита и жилье становится менее доступным», — сказала она.

Набиуллина объяснила, что именно по этой причине ЦБ выступал за изменение льготных ипотечных программ и за то, чтобы сделать их более адресными. Цены на жилье в России стали расти высокими темпами после того, как в апреле 2020 г. правительство ввело программу, позволяющую взять кредит на покупку жилья в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. — для прочих регионов.

На фоне ажиотажного спроса на недвижимость и высоких темпов ее удорожания власти с 1 июня 2021 г. изменили условия программы. Теперь ставка по ней составляет 7%, а максимальный размер кредита — 3 млн руб. для всех областей страны. Благодаря этому риски «перегрева» рынка стали снижаться, отметил ЦБ в конце августа. В дальнейшем регулятор ожидает нормализации динамики ипотечного кредитования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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