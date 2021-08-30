ЦБ заявил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка в России
Риски «перегрева» на ипотечном рынке в России снизились после изменения условий льготной программы на приобретение жилья в новостройках и ужесточения регуляторных мер, говорится в аналитическом обзоре «Банковский сектор» Центробанка по результатам II квартала этого года.
«Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы «6,5» и повышения макропруденциальных надбавок с 01.08.2021 в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%)», — сказано в документе.
При этом регулятор указал на некоторые опасения, связанные с продолжающимся ростом цен на недвижимость. Так, по данным ЦБ, за II квартал жилье на первичном рынке подорожало в среднем на 7%, а на вторичном — на 4,4%. Кроме того, доля высокорискованных кредитов (с первоначальным взносом менее 20% при показателе долговой нагрузки — соотношения всех платежей по имеющимся кредитам к доходам заемщика — более 50%) в общих выдачах остается «умеренно высокой» — около 20%, отмечается в обзоре.
В ЦБ указали на ускорение выдачи ипотеки во II квартале. Общая сумма предоставленных населению ссуд на покупку жилья составила 1,5 трлн руб. после 1,2 трлн руб. в январе — марте. Регулятор связал это со всплеском спроса на такие кредиты в июне, так как граждане хотели успеть оформить заем до пересмотра условий льготной программы. Однако в дальнейшем ожидается нормализация динамики кредитования, следует из доклада.
О признаках перегрева на ипотечном рынке России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в апреле этого года. По ее словам, спрос на ипотеку рос достаточно быстро при некотором снижении качества ссуд. Кроме того, на фоне понижения ключевой ставки до исторически низких 4,25% годовых и запуска льготной программы цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции, добавила она. Глава ЦБ предполагала, что наблюдаемая тенденция продолжится в 2021 г.
С 1 июля этого года правительство пересмотрело условия льготной программы на ипотеку в новостройках. Максимальную ставку повысили с 6,5 до 7% годовых, а размер кредита снизили до 3 млн руб. с 6 млн руб. для большинства регионов. По данным исследовательской компании Frank RG, после этого, в июле, объем выдачи ипотеки упал на 20%.