ЦБ заявил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка в России

При этом регулятор указал на некоторые опасения, связанные с продолжающимся ростом цен на недвижимость. Так, по данным ЦБ, за II квартал жилье на первичном рынке подорожало в среднем на 7%, а на вторичном — на 4,4%. Кроме того, доля высокорискованных кредитов (с первоначальным взносом менее 20% при показателе долговой нагрузки — соотношения всех платежей по имеющимся кредитам к доходам заемщика — более 50%) в общих выдачах остается «умеренно высокой» — около 20%, отмечается в обзоре.