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Средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с мая 2020 года

Ведомости

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 августа этого года составила 7,67% годовых, следует из материалов Центробанка. Текущее значение — максимальное с 1 мая 2020 г. Тогда показатель находился на уровне 8,42% годовых. 

В течение мая прошлого года средняя ставка по ипотеке в России стала падать и уже к июню достигла 7,56% годовых. Это произошло после перехода ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике из-за необходимости стимулирования спроса на фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничительных мер. Так, в апреле регулятор понизил ключевую ставку с 6 до 5,5% годовых. Впоследствии — к концу июля — он опустил показатель до исторически минимального уровня в 4,25% годовых.

Кроме того, в апреле прошлого года была запущена льготная ипотечная программа «Господдержка 2020». Она позволяла оформить кредит на жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составил 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов страны. После запуска программы спрос на ипотеку в России стал быстро расти, а банки начали снижать ставки по таким кредитам.

Ажиотажный спрос на недвижимость привел к перегреву на рынке жилья, заявили в ЦБ в этом году. Цены на квартиры резко увеличились на фоне не успевающего за спросом предложения, а также в связи с ускорением инфляции до рекордных с августа 2016 г. 6,5% при цели в 4%. Из-за ускорения роста стоимости товаров ЦБ стал повышать ключевую ставку: сейчас она составляет 6,5% годовых. Кроме того, чтобы «охладить» жилищный рынок, правительство с 1 июля 2021 г. изменило условие «Господдержки 2020», повысив ставку до 7% годовых и зафиксировав максимальный размер ссуды на уровне 3 млн руб. для всех регионов страны.

На фоне этого банки стали повышать ставки по ипотеке. Если к 1 июля (когда льготная программа действовала на прежних условиях) средневзвешенная ставка была исторически низкой — 7,3% годовых, то за месяц она выросла сразу на 0,6 п. п. 

В начале августа аналитики входящей в группу ВТБ экосистемы недвижимости «Метр квадратный» предупредили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу этого года может вырасти до 9% годовых. Эксперты пояснили, что этому поспособствует повышение ключевой ставки ЦБ, а также окончание действия прежних условий льготной программы. 

По данным Дом.РФ на 27 августа, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках в топ-15 российских банков составила 8,39% годовых, а по льготной программе — 5,98%. Жилье на вторичном рынке можно было приобрести по ставке в 8,55% годовых. Ставка рефинансирования составила 8,57%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных