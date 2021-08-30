Средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с мая 2020 года

Ажиотажный спрос на недвижимость привел к перегреву на рынке жилья, заявили в ЦБ в этом году. Цены на квартиры резко увеличились на фоне не успевающего за спросом предложения, а также в связи с ускорением инфляции до рекордных с августа 2016 г. 6,5% при цели в 4%. Из-за ускорения роста стоимости товаров ЦБ стал повышать ключевую ставку: сейчас она составляет 6,5% годовых. Кроме того, чтобы «охладить» жилищный рынок, правительство с 1 июля 2021 г. изменило условие «Господдержки 2020», повысив ставку до 7% годовых и зафиксировав максимальный размер ссуды на уровне 3 млн руб. для всех регионов страны.