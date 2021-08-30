Средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с мая 2020 года
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 августа этого года составила 7,67% годовых, следует из материалов Центробанка. Текущее значение — максимальное с 1 мая 2020 г. Тогда показатель находился на уровне 8,42% годовых.
В течение мая прошлого года средняя ставка по ипотеке в России стала падать и уже к июню достигла 7,56% годовых. Это произошло после перехода ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике из-за необходимости стимулирования спроса на фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничительных мер. Так, в апреле регулятор понизил ключевую ставку с 6 до 5,5% годовых. Впоследствии — к концу июля — он опустил показатель до исторически минимального уровня в 4,25% годовых.
Кроме того, в апреле прошлого года была запущена льготная ипотечная программа «Господдержка 2020». Она позволяла оформить кредит на жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составил 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов страны. После запуска программы спрос на ипотеку в России стал быстро расти, а банки начали снижать ставки по таким кредитам.
Ажиотажный спрос на недвижимость привел к перегреву на рынке жилья, заявили в ЦБ в этом году. Цены на квартиры резко увеличились на фоне не успевающего за спросом предложения, а также в связи с ускорением инфляции до рекордных с августа 2016 г. 6,5% при цели в 4%. Из-за ускорения роста стоимости товаров ЦБ стал повышать ключевую ставку: сейчас она составляет 6,5% годовых. Кроме того, чтобы «охладить» жилищный рынок, правительство с 1 июля 2021 г. изменило условие «Господдержки 2020», повысив ставку до 7% годовых и зафиксировав максимальный размер ссуды на уровне 3 млн руб. для всех регионов страны.
На фоне этого банки стали повышать ставки по ипотеке. Если к 1 июля (когда льготная программа действовала на прежних условиях) средневзвешенная ставка была исторически низкой — 7,3% годовых, то за месяц она выросла сразу на 0,6 п. п.
В начале августа аналитики входящей в группу ВТБ экосистемы недвижимости «Метр квадратный» предупредили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу этого года может вырасти до 9% годовых. Эксперты пояснили, что этому поспособствует повышение ключевой ставки ЦБ, а также окончание действия прежних условий льготной программы.
По данным Дом.РФ на 27 августа, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках в топ-15 российских банков составила 8,39% годовых, а по льготной программе — 5,98%. Жилье на вторичном рынке можно было приобрести по ставке в 8,55% годовых. Ставка рефинансирования составила 8,57%.