Аналитики спрогнозировали новый рекорд по выдаче ипотеки в России

По мнению экспертов, сдерживающим фактором для рынка ипотеки станет реализовавшийся с опережением в прошлом году и первом полугодии 2021 г. спрос, в том числе «исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики». Так, если в прошлом году ключевая ставка Банка России с июля была на уровне 4,25% годовых, а максимальная ставка по льготной программе на покупку новостроек 6,5%, то на данный момент показатели составляют 6,5 и 7% соответственно.