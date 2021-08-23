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Аналитики спрогнозировали новый рекорд по выдаче ипотеки в России

Ведомости

Объем выдачи ипотеки в России по итогам текущего года может составить 4,5 трлн руб., что на 100 млрд руб. превысит рекордные значения 2020 г., говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Высокие темпы роста в первом полугодии 2021-го позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 г. По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 трлн против 4,4 трлн руб. в 2020-м», — сказано в документе.

По мнению экспертов, сдерживающим фактором для рынка ипотеки станет реализовавшийся с опережением в прошлом году и первом полугодии 2021 г. спрос, в том числе «исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики». Так, если в прошлом году ключевая ставка Банка России с июля была на уровне 4,25% годовых, а максимальная ставка по льготной программе на покупку новостроек 6,5%, то на данный момент показатели составляют 6,5 и 7% соответственно.

Также аналитики ожидают замедления темпов роста цен на недвижимость в России. Однако в целом стоимость жилья не снизится в том числе из-за сильного подорожания строительных материалов, на которое ранее неоднократно указывали в Росстате и правительстве.

В «Эксперте РА» заявили, что сейчас на ипотечном рынке в России наблюдается «иллюзия доступности» жилья. Авторы исследования полагают, что россияне не успели «в полном объеме вкусить выгоду» от льготной ипотечной программы, так как она привела к резкому удорожанию недвижимости. Кроме того, из-за падения реальных располагаемых доходов населения наблюдалась тенденция к продлению сроков кредитования с 18 лет полтора года назад до 20 лет в мае 2021 г. Средний размер кредита за тот же срок вырос на 28% — с 2,2 млн до 2,9 млн руб.

Ранее по теме: Выдача ипотеки в июле рухнула на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных